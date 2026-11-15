Перуджа з Плотницьким вп'яте поспіль захистила статус чинних чемпіонів Суперкубку Італії

Перуджа 15 листопада здобула вольову перемогу над Лубе Чівітанова у фіналі Суперкубку Італії з волейболу, захистивши свій статус чинного чемпіона турніру.

Вирішальне протистояння закінчилося з рахунком 3:2.

Окрім цього, увага українських фанів цього виду спорту була прикута через дербі Олега Плотницького, який грає за Перуджу, та Максима Тонконога, який захищає кольори другого фіналіста.

Перші два сети були за гостями – 21:25 та 22:25. Натомість у третій партії команді Плотницького вдалося переламати хід фінальної зустрічі на свою користь, довівши дуель до перемоги.

Суперкубок Італії з волейболу

15 листопада, фінал

Перуджа – Лубе Чівітанова 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:13)

Перуджа увосьме тріумфувала у Суперкубку Італії та вп'яте поспіль – 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 та тепер 2026.

Нагадаємо, напередодні визначився переможець Суперкубку України-2026 з волейболу.