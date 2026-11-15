Барком-Кажани зазнали четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Польщі

Львівський клуб Барком-Кажани, який у поточному сезоні виступає під назвою Ястшембе Барком, "всуху" програв Гданську у 6-му турі чемпіонату Польщі з волейболу.

Протистояння закінчилося з рахунком 3:0 на користь гданського колективу.

В усіх трьох сетах господарі брали гору над українською командою із різницею у щонайменше 3 очки.

Ця поразка стала для "кажанів" четвертою поспіль у місцевому чемпіонаті. У попередньому турі вони потерпіли фіаско від Норвід Ченстохова (1:3). Хоча старт поточного сезону Ястшембе Барком міг занести собі в актив, адже команда розпочала його з двох поспіль перемог – над Слепск Сувалькі (3:2) та Стілон Гожув (3:0).

Чемпіонат Польщі з волейболу

6 тур, 15 листопада

Гданськ – Барком-Кажани – 3:0 (25:22, 25:20, 25:18)

Український клуб після 6-ти зіграних матчів посідає 11-те місце у турнірній таблиці ліги, маючи у своєму активі 6 балів. Стільки ж набраних очок тепер у Гданська. У наступному турі "кажани" зіграють на виїзді проти Кендзєжин-Козьле (19 листопада о 21:30 за київським часом).

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Нагадаємо, у липні польська ліга змінила формат для українського клубу. Згодом український колектив ухвалив рішення змінити назву на Ястшембе Барком і грати в місті Ястшембе-Здруй на колишній арені Ястшембські Венгелью.

Причиною змін стало зняття 4-разового чемпіона Польщі Ястшембські Венгель з турніру через фінансову скруту. Ініціатором ребрендингу та збереження топволейболу в місті виступив спонсор Адам Гороль за підтримки міського голови.

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