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Визначився 7-й учасник "Фіналу восьми" Ліги націй

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 20:24
Визначився 7-й учасник Фіналу восьми Ліги націй
en.volleyballworld.com

У чоловічому турнірі Ліги націй-2025 визначилась 7-ма збірна, яка вже гарантувала собі участь у вирішальній стадії змагань – "Фіналі восьми".

Цією командою стала Куба, яка хоч і поступилася Китаю (2:3), однак за рахунок перемоги Ірану над Болгарією (3:0) змогла потрапити у плейоф.

Останнє місце дістанеться або Ірану, або Словенії, якщо та переможе Сербію в заключному матчі групового етапу.

Нагадаємо, що через поразку від канадців Україна втратила шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй з волейболу.

Протягом турніру українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції, Італії та Сербії і вже вищезгаданій Канаді.

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