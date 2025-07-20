Визначився 7-й учасник "Фіналу восьми" Ліги націй

У чоловічому турнірі Ліги націй-2025 визначилась 7-ма збірна, яка вже гарантувала собі участь у вирішальній стадії змагань – "Фіналі восьми".

Цією командою стала Куба, яка хоч і поступилася Китаю (2:3), однак за рахунок перемоги Ірану над Болгарією (3:0) змогла потрапити у плейоф.

Останнє місце дістанеться або Ірану, або Словенії, якщо та переможе Сербію в заключному матчі групового етапу.

Нагадаємо, що через поразку від канадців Україна втратила шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй з волейболу.

Протягом турніру українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції, Італії та Сербії і вже вищезгаданій Канаді.