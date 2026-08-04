Вони не питають нікого: президент ФВУ – про допуск Росії до наступного сезону Ліги націй від FIVB

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник заявив, що був здивований дозволом виступати російським атлетам в Лізі нації з наступного сезону.

Його слова передає Суспільне Спорт.

За його словами, Міжнародна федерація волейболу (FIVB) не консультувалася ні з ким з українського боку з приводу цього рішення. Узагалі, подібні ухвали організація затверджує без процедури голосування.

"Чесно кажучи, я думав, вони трохи заспокояться у FIVB і будуть чекати, чим все закінчиться, не допускатимуть їх наступного року. Але вони не питають нікого, нас – тим більше ніхто не питатиме. Це ніде не голосується, на жодному конгресі. Вирішує їхня рада".

Мельник наразі не знає, чи можливий варіант зустрічі між збірними України та РФ у Лізі націй, хоча сподівається, що команди відсіюватимуть одна від одної. Саме рішення повернути представників країни-агресора до міжнародних змагань президент ФВУ назвав неприпустимим.

"Я не знаю, чи ми будемо з ними грати, якщо потрапимо. Я думаю, що нас будуть розводити з росіянами – це зрозуміло. Але це негарно і неприпустимо, коли вони вбивають та стріляють".

Також за твердженнями очільника ФВУ, значну роль в становищі та позиції України відіграє подальша доля скарги, яку Національний олімпійський комітет України подав проти рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) поновити в правах Олімпійський комітет Росії (ОКР).

Нагадаємо, раніше FIVB ухвалила рішення про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Це стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував попередні обмеження щодо участі представників Росії у світових турнірах.

Напередодні також стало відомо, що країну-агресора вже офіційно долучили до Ліги націй з наступного сезону.

Водночас президент Всеросійської федерації волейболу Станіслав Шевченко заявив, що чоловіча збірна РФ не братиме участі на чемпіонаті світу-2027, який триватиме в Польщі, згідно з міркувань безпеки.