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Збірна України програла Канаді та втратила шанси на вихід до фіналу восьми Ліги націй

Станіслав Лисак — 20 липня 2025, 16:05
Збірна України програла Канаді та втратила шанси на вихід до фіналу восьми Ліги націй
en.volleyballworld.com

Збірна України з волейболу зазнала прикрої поразки від Канади у 12 матчі Ліги націй та втратила шанси на вихід до Фіналу восьми.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 по сетах, через що українці не заробили жодного очка до турнірної таблиці.

У першій партії канадці створили перевагу на початку, яка нівелювалася за рахунку 14:14. Проте розвинути свій успіх підопічні Рауля Лосано не зуміли, програвши в підсумку 25:21.

Другий сет також видався доволі складним для збірної України. Попри перевагу в 5 очок за рахунку 17:12, канадська збірна зуміла вирівняти ситуацію і українці виграли партію з мінімальним рахунком 27:25.

Третій сет також видався вкрай напруженим, проте підопічні Рауля Лосано цього разу не зуміли здобути перевагу у два очки після нічийного рахунку 25:25.

У четвертій, як і в першій партії, українські волейболісти не зуміли нав'язати боротьбу та поступилися з рахунком 25:21.

За підсумком цієї гри Україна залишилася на 7, прохідній, позиції у таблиці Ліги націй, однак для виходу до Фіналу восьми українцям необхідно було виграти хоча б два сети та заробити одне очко.

Ліга націй-2025 – Груповий етап
12 матч, 20 липня

Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Нагадаємо, що протягом турніру українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, ФранціїІталії та Сербії.

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