Можна зіграти у Львові, Києві або Запоріжжі: Семенюк – про повернення збірної Росії в Лігу націй

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк висловився про повернення росіян до міжнародних змагань.

Його слова передає Sport.pl.

Зокрема, їх допустили до Ліги націй на наступний сезон. Спортсмен обурений цим рішенням, адже воно є аморальним:

"Я не хочу висловлюватися щодо ситуації в інших країнах. Однак питання Росії стосується моєї батьківщини, і я маю свою думку з цього приводу. Як можна сприймати її повернення? Ця країна знищила стількох людей і продовжує це робити. Зараз відбувається ще більше атак. Не лише в регіонах, де дислокується військо, а й на територіях, де раніше спокійно жили цивільні. Атакують невинних людей, руйнують супермаркети, спортивну інфраструктуру. Усе. Щоб знищити нашу країну і щоб ніхто не пам'ятав про Україну".

Він запропонував зіграти наступний турнір в Україні, якщо всі вважають, що повернення росіян є виправданим.

"Скажу так: якщо Росія повертається, то добре – давайте наступного року проведемо перший турнір інтерконтинентальної фази Ліги націй у Львові. Або в Києві. Чому ні? Або поїдемо до Запоріжжя. Там була дуже хороша арена, на якій ми постійно грали. Не знаю, чи вона досі стоїть. Цікаво, що б на це сказали росіяни. Крім того, як я, як капітан, маю реагувати, коли ми зустрінемося з росіянами? Як?" – сказав Семенюк.

Зазначимо, що наразі збірна України виступає на чемпіонаті Європи. "Синьо-жовті" пробились у плейоф, де зіграють з Румунією.

Поєдинок відбудеться 20 вересня. Він розпочнеться о 16:00 за київським часом.