Росію допустили до наступного сезону Ліги націй з волейболу

Міжнародна федерація волейболу оголосила про повернення Росії до Ліги націй, починаючи із наступного сезону.

Про це повідомив сайт федерації.

Мова йде про чоловічі та жіночі змагання, де буде представлена Україна.

Заради росіян FIVB розширила число із 18-ти до 19-ти учасників. Наразі федерація розглядає формат турніру, який необхідний для врахування цього розширення.

А от Кубок світу-2027 з волейболу серед чоловіків у Польщі відбудеться без ворожих представників. Адже російська сторона відмовилася від участі в турнірі. Про жіночі змагання ясності ще немає.

Жіночий Кубок світу-2027 з волейболу приймуть США та Канада.

Нагадаємо, що 2 серпня збірна Польщі обіграла США та захистила свій статус чемпіона Ліги націй. Україна ж поступилася якраз тріумфатору турніру на стадії чвертьфіналу.