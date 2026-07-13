Світоліна опустилася на 10 сходинку, Костюк встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 13 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг. За підсумками Вімблдона в ньому відбулося багато змін.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки на старті трав'яного мейджору від Дар'ї Снігур опустилася на 10 позицію. Натомість завдяки виходу в півфінал Вімблдона 11-ю стала Марта Костюк. Це особистий рекорд 24-річної киянки.

В першу трійку піднялася американка Джессіка Пегула, а її співвітчизниця Коко Гофф іде четвертою. Переможниця та фіналістка Вімблдона, чешки Лінда Носкова та Кароліна Мухова посідають, відповідно, 7-му та 6-ту місця. Для обох це найвищі позиції в кар'єрі.

В кінець топ-10 опустилися минулорічні учасниці британського фіналу Іга Швьонтек та Аманда Анісімова.

Олександра Олійникова, попри невдачі на Вімблдоні та в Бостаді піднялася на одну сходинку й іде 52-ю.

Четвертою ракеткою України (56) стала Дар'я Снігур завдяки виходу в третє коло британського мейджору і стрибку на 21 позицію.

Ангеліна Калініна увійшла до топ-60 (59), а Юлія Стародубцева трохи опустилася (61).

Тільки 74 місце посідає Даяна Ястремська. Оскільки через травму плеча найближчим часом ми її на корті не побачимо, варто чекати її подальшого падіння.

Вероніка Подрез, яка дебютувала у кваліфікації Вімблдона, піднялася на найвище в кар'єрі 136 місце.

Особистий рекорд (191) в активі й Анастасії Соболєвої після вдалих виступів на турнірах ITF.

Катаріна Завацька йде 255-ю.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143; (4). Джессіка Пегула (США) – 6301; (7). Коко Гофф (США) – 5649; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293; (9). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168; (12). Лінда Носкова (Чехія) – 5119; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 4539; (6). Аманда Анісімова (США) – 4353; (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4351;

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11 (13). Марта Костюк (Україна) – 3926;

52 (53). Олександра Олійникова (Україна) – 1049;

56 (77). Дар'я Снігур (Україна) – 1038;

59 (66). Ангеліна Калініна (Україна) – 1018;

61 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1017;

74 (67). Даяна Ястремська (Україна) – 935;

136 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 553;

191 (249). Анастасія Соболєва (Україна) – 399;

255 (257). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що визначилися призові українок на Вімблдоні, зокрема, Марта Костюк заробила майже мільйон фунтів стерлінгів.