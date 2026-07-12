Соболєва не зуміла виграти найбільший титул у професійній кар'єрі, але встановить рекорд у рейтингу
Анастасія Соболєва
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Анастасія Соболєва (249) не зуміла стати чемпіонкою турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі. Українка не дограла фінальний матч проти грузинки Єкатерине Горгодзе (217), припинивши боротьбу через пошкодження лівої щиколотки за рахунку 0:6, 0:1.
ITF W100, Aschaffenburg
Ашаффенбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Фінал, 12 липня
Анастасія Соболєва (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 0:6, 0:1, відмова Соболєвої
Суперниці раніше не зустрічалися.
Соболєва не зуміла здобути найбільший титул у своїй кар'єрі, проте з наступного тижня встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 191 позицію. Попереднім найкращим результатом Анастасії був 197 рядок.
Нагадаємо, за попередні два тижні Соболєва стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.