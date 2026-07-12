Соболєва не зуміла виграти найбільший титул у професійній кар'єрі, але встановить рекорд у рейтингу

Анастасія Соболєва (249) не зуміла стати чемпіонкою турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі. Українка не дограла фінальний матч проти грузинки Єкатерине Горгодзе (217), припинивши боротьбу через пошкодження лівої щиколотки за рахунку 0:6, 0:1.

ITF W100, Aschaffenburg

Ашаффенбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $100,000

Фінал, 12 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 0:6, 0:1, відмова Соболєвої

Суперниці раніше не зустрічалися.

Соболєва не зуміла здобути найбільший титул у своїй кар'єрі, проте з наступного тижня встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 191 позицію. Попереднім найкращим результатом Анастасії був 197 рядок.

Нагадаємо, за попередні два тижні Соболєва стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.