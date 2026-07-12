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Соболєва не зуміла виграти найбільший титул у професійній кар'єрі, але встановить рекорд у рейтингу

Станіслав Матусевич — 12 липня 2026, 15:16
Соболєва не зуміла виграти найбільший титул у професійній кар'єрі, але встановить рекорд у рейтингу
Анастасія Соболєва
Getty Images

Анастасія Соболєва (249) не зуміла стати чемпіонкою турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі. Українка не дограла фінальний матч проти грузинки Єкатерине Горгодзе (217), припинивши боротьбу через пошкодження лівої щиколотки за рахунку 0:6, 0:1.

ITF W100, Aschaffenburg
Ашаффенбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Фінал, 12 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Єкатерине Горгодзе (Грузія) 0:6, 0:1, відмова Соболєвої

Суперниці раніше не зустрічалися.

Соболєва не зуміла здобути найбільший титул у своїй кар'єрі, проте з наступного тижня встановить особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 191 позицію. Попереднім найкращим результатом Анастасії був 197 рядок.

Нагадаємо, за попередні два тижні Соболєва стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.

ITF Анастасія Соболєва

Анастасія Соболєва

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