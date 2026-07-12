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Носкова – про перемогу в фіналі Вімблдона: Побачила трофеї й сказала собі: "Я заберу великий"

Станіслав Матусевич — 12 липня 2026, 13:34
Носкова – про перемогу в фіналі Вімблдона: Побачила трофеї й сказала собі: Я заберу великий
Лінда Носкова
Getty Images

Чеська тенісистка Лінда Носкова, яка стала чемпіонкою Вімблдона, поділилася емоціями від завоювання першого в кар'єрі титулу Grand Slam та прокоментувала виграний фінал проти співвітчизниці Кароліни Мухової.

Слова Носкової наводить Великий теніс України.

"Я й сама не знаю, як це зробила. Просто намагалася відтворити ті відчуття, які були в мене в попередніх матчах. Якщо чесно, перед жодним із них я не нервувала, тому сьогодні просто дотримувалася всіх своїх звичних ритуалів і робила все те, що працювало раніше.

Безумовно, це те, що я пам'ятатиму все життя, але, думаю, мені знадобиться ще кілька днів, щоб по-справжньому усвідомити це", – відверто сказала Лінда.

Носкова розповіла, за раухнок чого їй вдалося перезавантажитися після програного другого сету.

"Я просто сказала собі, що матч починається заново. Пішла до вбиральні, вмилася холодною водою і ніби почала все спочатку. Найбільше мені допоміг один момент. Коли я вийшла звідти, то побачила трофеї і тоді сказала собі: "Я не заберу маленький. Я заберу великий".

Я була так близько до перемоги, що поразка стала б, мабуть, найбільшим розчаруванням у моєму житті. Після цього я ніби почала все з чистого аркуша. Думаю, ключовим став перший гейм третього сету, коли мені вдалося втримати свою подачу. Саме він багато що змінив".

Нагадаємо, що у чоловічому фіналі 12 липня о 18:00 зіграють чинний чемпіон італієць Яннік Сіннер та німець Александр Звєрєв. Анонс поєдинку доступний на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Лінда Носкова

Лінда Носкова

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