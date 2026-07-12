Десятий сіяний дует став переможцем жіночого парного розряду Вімблдона

Десяті сіяні Крістіна Младенович (Франція)/Го Ханьюй (Китай) стали чемпіонками жіночого парного розряду Вімблдона. У фінальному матчі вони обіграли фавориток змагань, Габріелу Дабровскі (Канада) та Луїзу Стефані (Бразилія), посіяних під другим номером.

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Фінал парного розряду, 12 липня Крістіна Младенович (Франція)/Го Ханьюй (Китай) – Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) 6:3, 7:5

Младенович і Ханьюй здобули перший спільний титул турнірів Grand Slam. Однак якщо китаянка раніше не перемагала на мейджорах, то для француженки це вже сьомий трофей парних змагань на цьому рівні й дебютний на Вімблдоні.

Нагадаємо, що напередодні чемпіонами чоловічого парного розряду на Вімблдоні стали лідери світового рейтингу Гаррі Геліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія).