Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Десятий сіяний дует став переможцем жіночого парного розряду Вімблдона

Станіслав Матусевич — 12 липня 2026, 16:50
Десятий сіяний дует став переможцем жіночого парного розряду Вімблдона
Крістіна Младенович (зліва) і Го Ханьюй
Getty images

Десяті сіяні Крістіна Младенович (Франція)/Го Ханьюй (Китай) стали чемпіонками жіночого парного розряду Вімблдона. У фінальному матчі вони обіграли фавориток змагань, Габріелу Дабровскі (Канада) та Луїзу Стефані (Бразилія), посіяних під другим номером.

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Фінал парного розряду, 12 липня

Крістіна Младенович (Франція)/Го Ханьюй (Китай) – Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) 6:3, 7:5

Младенович і Ханьюй здобули перший спільний титул турнірів Grand Slam. Однак якщо китаянка раніше не перемагала на мейджорах, то для француженки це вже сьомий трофей парних змагань на цьому рівні й дебютний на Вімблдоні. 

Нагадаємо, що напередодні чемпіонами чоловічого парного розряду на Вімблдоні стали лідери світового рейтингу Гаррі Геліоваара (Фінляндія)/Генрі Паттен (Велика Британія).

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон парний розряд

Вімблдон

13-річна українка Кочерженко стала фіналісткою юніорського Вімблдона в категорії U-14
Носкова – про перемогу в фіналі Вімблдона: Побачила трофеї й сказала собі: "Я заберу великий"
Сіннер – Звєрєв у фіналі Вімблдона: чи зможе явний фаворит довести свою перевагу?
Другий поспіль півфінал Костюк і чеські розбірки за титул: підсумки Вімблдона-2026
21-річна Носкова стала чемпіонкою Вімблдона, вигравши драматичний чеський фінал

Останні новини