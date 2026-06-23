19-річна Подрез здобула першу в кар'єрі перемогу на турнірах Grand Slam

19-річна Вероніка Подрез (144) обіграла нідерландку Аранчу Рус (178) у чвертьфіналі кваліфікації до Вімблдона-2026, здобувши свою дебютну перемогу на турнірах Grand Slam.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

The Championships, Wimbledon – Grand Slam

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £64,200,000

Чвертьфінал кваліфікації, 23 червня

Вероніка Подрез (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди) 6:4, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі кваліфікації Подрез зіграє проти Марії Тимофєєвої (92, Узбекистан).

Трохи більше місяця тому Подрез дебютувала на мейджорах виступом у кваліфікації Ролан Гаррос, однак у Парижі програла в першому ж матчі.

Окрім Вероніки, з українців у попередніх змаганнях Вімблдона брав Віталій Сачко, але поступився на старті японцю Мочідзукі.