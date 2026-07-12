Син експершої ракетки світу поступився в фіналі юніорського Вімблдона
Круз Г'юїтт
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17-річний австралійський тенісист Круз Г'юїтт, син експершої ракетки світу та дворазового переможця турнірів Grand Slam Ллейтона Г'юїтта, поступився у фіналі юніорського Вімблдона американцю Джордану Лі.
Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 5:7.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Фінал юніорського турніру, 12 липня
Круз Г'юїтт (Австралія) – Джордан Лі (США) 6:4, 4:6, 5:7
Зазначимо, що Ллейтон Г'юїтт ставав переможцем Вімблдона у 2002-му, в 20-річному віці.
Нагадаємо, що 13-річна українська теінсистка Марія Кочерженко програла в фіналі юніорського Вімблдона в категорії U-14 американці Іші Манчалі.
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