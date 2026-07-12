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Сіннер обіграв Звєрєва і захистив титул чемпіона Вімблдона

Станіслав Матусевич — 12 липня 2026, 21:57
Сіннер обіграв Звєрєва і захистив титул чемпіона Вімблдона
Яннік Сіннер
Getty images

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер захистив титул чемпіона Вімблдона, обігравши у фінальному матчі німця Александра Звєрєва (3).

Гра тривала 3 години 46 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

Перша партія проходила без брейків, її долю вирішив єдиний розіграш, взятий Звєрєвим на подачі суперника на тай-брейку.

Надалі перевага перейшла до фаворита. У другому сеті він впевнено переміг на тай-брейку, долю ще двох партій вирішили по одному брейку від Сіннера.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Фінал, 12 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вп'ятнадцяте, італієць здобув одинадцяту перемогу, причому виграв усі останні десять поєдинків.

Сіннер вдруге став чемпіоном Вімблдона, загалом же це його п'ятий титул турнірів Grand Slam. В активі Звєрєва залишається тільки трофей Ролан Гаррос-2026.

Яннік виграв свій сотий матч на мейджорах й у 24 роки став сьомим наймолодшим тенісистом у Відкритій Ері, якому підкорилося таке досягнення.

Нагадаємо, що жіночий фінал Вімблдона виграла чешка Лінда Носкова, здолавши свою співвітчизницю Кароліну Мухову.

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Вімблдон Яннік Сіннер Александр Звєрєв

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