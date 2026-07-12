Сіннер обіграв Звєрєва і захистив титул чемпіона Вімблдона
Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер захистив титул чемпіона Вімблдона, обігравши у фінальному матчі німця Александра Звєрєва (3).
Гра тривала 3 години 46 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.
Перша партія проходила без брейків, її долю вирішив єдиний розіграш, взятий Звєрєвим на подачі суперника на тай-брейку.
Надалі перевага перейшла до фаворита. У другому сеті він впевнено переміг на тай-брейку, долю ще двох партій вирішили по одному брейку від Сіннера.
Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4
Суперники зустрічалися вп'ятнадцяте, італієць здобув одинадцяту перемогу, причому виграв усі останні десять поєдинків.
Сіннер вдруге став чемпіоном Вімблдона, загалом же це його п'ятий титул турнірів Grand Slam. В активі Звєрєва залишається тільки трофей Ролан Гаррос-2026.
Яннік виграв свій сотий матч на мейджорах й у 24 роки став сьомим наймолодшим тенісистом у Відкритій Ері, якому підкорилося таке досягнення.
Нагадаємо, що жіночий фінал Вімблдона виграла чешка Лінда Носкова, здолавши свою співвітчизницю Кароліну Мухову.