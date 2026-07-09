Костюк заробила майже мільйон фунтів стерлінгів: визначилися призові українок на Вімблдоні

Стали відомі суми призових, які заробили українські тенісистки на Вімблдоні-2026.

Марта Костюк дісталася до півфіналу одиночного розряду й за цей виступ заробила £900,000. У парах киянка завершила боротьбу в третьому колі, що оцінюється в £24,000. Тобто сумарний гонорар другої ракетки України складе £924,000.

Дар'я Снігур дійшла до третього кола трав'яного мейджору, її призові складуть £185,000.

У другому раунді як одиночних, так і парних змагань припинила виступи Даяна Ястремська, за що має отримати загалом £140,500.

Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева програли вже на старті в одиночках, а в парі дійшли до другого кола. Кожна з них заробила по £94,500.

Олександра Олійникова не зуміла виграти жодного матчу ані в одиночному, ані в парному розряді, однак стане багатшою на солідну суму – £89,000.

Як не дивно, найменший гонорар з семи українок, які виступили в основній сітці Вімблдона, отримає перша ракетка нашої країни, Еліна Світоліна. Вона поступилася у першому колі якраз Снігур і заробить £80,000.

Двоє наших спортсменів не зуміли подолати кваліфікацію в Парижі. Вероніка Подрез зупинилася в її півфіналі (£32,000), Віталій Сачко – у чвертьфіналі (£20,000).

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, що Марта Костюк заробила найбільше з українок і на попередньому турнірі Grand Slam – Ролан Гаррос.