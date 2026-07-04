Костюк повторила досягнення Світоліної та Медведєва на турнірах Grand Slam

Марта Костюк стала третім представником України, хто дійшов до стадії 1/8 фіналу на всіх чотирьох турнірах Grand Slam після Еліни Світоліної та Андрія Медведєва.

4 липня киянка обіграла в матчі третього кола Вімблдона-2026 американку Емму Наварро і вперше пробилася до 1/8 фіналу трав'яного мейджору.

Минулого сезону Костюк дебютувала на цій же стадії US Open. На Australian Open її найкращим результатом лишається чвертьфінал 2024 року, а на Ролан Гаррос місяць тому Марта дійшла до півфіналу.

Світоліна на усіх трьох мейджорах, окрім паризького, діставалася до півфіналів. На Ролан Гаррос перша ракетка України шість разів грала у чвертьфіналах. Поточного року її на цій стадії зупинила саме Костюк.

Медведєв досягав успіхів у 1990-х роках минулого століття. Найкращим його результатом на мейджорах став фінал у 1999-му проти Андре Агассі. На Вімблдоні Андрій зіграв у четвертому колі в 1994-му, у віці 19 років.