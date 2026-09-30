Без Костюк та чинної чемпіонки, але зі Світоліною в статусі фаворитки: прев’ю турніру WTA 1000 в Пекіні

Осінь у сучасному тенісі – час азійських хардових турнірів. Звично склалося, що після US Open найкращі гравці та гравчині планети вирушають на схід. З 30 вересня по 11 жовтня у Пекіні відбудеться змагання серії WTA 1000 під назвою China Open. А наступного тижня після цього в Ухані пройде турнір аналогічної категорії. Він стане останнім у сезоні серед "тисячників".

Зараз ми говоримо про Пекін. Відкрита першість китайської столиці має відносно недовгу історію. Жіночий турнір вперше пройшов 1994 року. За нинішньою класифікацією він був рівня WTA 250 і проіснував три роки.

У 2000-му Китай знову зумів домовитися з Жіночою тенісною організацією, і змагання відновилися, тільки переїхали до Шанхаю. До столиці турнір повернувся у 2004-му, а 2009-го року він отримав статус "тисячника".

Кінець сезону – час особливий. Попереду вже немає турнірів Grand Slam, тенісистки вже накопичили запас утоми та пошкоджень. Поточного сезону в Пекіні не виступлять чинна чемпіонка Аманда Анісімова, третя ракетка світу Джессіка Пегула і, на жаль, наша Марта Костюк. Українка досі відновлюється від травми правого зап'ястя, отриманої ще в Цинциннаті.

Це пошкодження було отримане максимально невчасно (хоч важко собі уявити вчасну травму), адже і завадило краще виступити на US Open, і зараз залишає небагато шансів Марті вперше в кар'єрі пробитися на листопадовий Підсумковий турнір. Боротьба за потрапляння на WTA Finals є однією з найбільших інтриг на фініші сезону.

Очки, призові

На турнірах WTA 1000 переможниця отримує тисячу рейтингових очок. Призовий фонд у жінок складе 9,415,725 доларів, що перевищує минулорічну цифру на близько 5%. Розподіл призових та очок за раундами є наступним.

Перше коло: 10 очок / $24,335.

Друге коло: 35 очок / $36,110.

Третє коло: 65 очок / $61,865.

Четверте коло: 120 очок / $105,720.

Чвертьфінал: 215 очок / $193,645.

Півфінал: 390 очок / $340,190.

Фінал: 650 очок / $612,340.

Перемога: 1000 очок / $1,151,380.

У турнірі беруть участь 96 тенісисток. 32 найкращі за рейтингом гравчині потрапляють у посів і починають виступи з другого кола.

Наші

На турнірі в Пекіні виступлять шість українок: Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Вище ми розповідали, чому не зможе зіграти Марта Костюк.

Спад Світоліної

Перша ракетка України дуже яскраво провела першу половину сезону. Титули в Окленді та на "тисячнику" в Римі, півфінал Australian Open, чвертьфінал Ролан Гаррос, а також фінал у Дубаї та півфінал в Індіан-Веллсі повернули Світоліну до першої десятки рейтингу WTA.

Від початку трав'яного сезону й до сьогодні на рахунку Еліни лише півфінал у Торонто. Певним чином це пов'язано з пошкодженням гомілкостопу, яке одеситка отримала в Канаді.

Проте поразка в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг минулого тижня від 217 ракетки світу Грет Міннен із Бельгії була зовсім неочікуваною. Правда, Світоліна швидко виправилася та розгромила італійку Паоліні, та все ж питання до її поточної форми залишаються.

Еліна Світоліна Getty images

Китайську серію турнірів Еліна може грати, не форсуючи результатів. Адже минулий сезон вона завершила одразу після виступу на КБДК, і жодного очка їй до нового року захищати не потрібно. При цьому путівка до Підсумкового турніру навряд чи вислизне у тенісистки з рук. Для цього потрібен максимально несприятливий збіг обставин.

Світоліна посіяна у Пекіні під шостим номером і розпочне змагання з другого кола. Там її суперницею стане переможниця матчі між полькою Лінетт та чешкою Синяковою. Жереб не найпростіший, але робочий.

Далі, скоріш за все, доведеться зіграти з грекинею Саккарі, яка давно не демонструє топового тенісу. В 1/8 фіналу вірогідне дербі найрейтинговіших мам WTA-туру проти Белінди Бенчич, і у чвертьфіналі – перша ракетка світу казахстанка Рибакіна.

Відверто кажучи, враховуючи велику кількість відмов перед стартом турніру, опонентки могли б бути й простішими. Однак маємо те, що маємо.

У Стародубцевої знову Рибакіна

Третя ракетка України під осінь набрала форму. Літня серія з шести поразок поспіль залишилася позаду. У Монтерреї та на US Open Юлії вдалося пройти по два кола та нарешті потрапити до топ-50 рейтингу.

Можна було б сподіватися на продовження гарних виступів у Пекіні, тим більше, що два роки тому Стародубцева тут сенсаційно дійшла з кваліфікації до чвертьфіналу, проте жеребкування дає мало підстав для оптимізму.

Юлія Стародубцева Getty images

Якщо ексросіянку, а нині вірменку Чараєву українка має проходити, то у другому колі вже чекає перша ракетка світу, чемпіонка Australian Open та US Open Єлена Рибакіна. Тенісистки поточного сезону перетиналися вже двічі, і на Ролан Гаррос сильнішою була Стародубцева. А на Відкритій першості США Рибакіна взяла непростий реванш.

Шансів на повторення паризької сенсації, звісно, небагато.

Китайський дебют для Снігур

Дар'я Снігур останній рік співпрацює з польським тренером Давидом Цельтом і за цей час тенісистка, яка жодного разу не заходила у топ-100 рейтингу, вже перебуває у топ-50. Хоча киянка найбільше любить виступати на траві, на харді грає теж непогано й уперше виступить на китайських "тисячниках".

На старті турніру Снігур зіграє проти польки Кави, і в цій зустрічі виглядає фавориткою. Якщо вдасться перемогти, суперницею Дар'ї у другому колі стане італійка Паоліні. Жасмін після Вімблдона через травму стопи грала небагато, а на КБДК була розгромлена Еліною Світоліною. Перевірити свої сили з такою опоненткою для Снігур було б корисно.

Важливий момент для Олійникової

Для Олександри Олійникової настає час захисту великої кількості очок. Минулого сезону українка провела ударну осінь на південноамериканських челенджерах, здобувши два титули, і тепер зароблені очки потрібно захищати.

Тенісистка не любить виступати на харді, а статус гравчині топ-50 зобов'язує її брати участь у великих турнірах, хоча Олександра за можливості вибирати, вірогідно, знов поїхала б восени на ґрунт теплих країн.

Олександра Олійникова WTA

На американському харді Олійниковій здебільшого везло з суперницями, тому по одному колу на "тисячниках" та US Open їй вдавалося проходити, далі йшли поразки, часом дуже болючі.

Зараз її першою опоненткою стане місцева тенісистка Юань Юе з другої сотні рейтингу, і українка фавориткою не буде. Якщо ж обіграти китаянку вдасться, то далі вже чекає "нейтральна" Мірра Андрєєва, і тут шанси будуть зовсім примарними.

Непроста сітка Калініної

Ангеліна доволі несподівано, у статусі п'ятої ракетки України, отримала виклик до складу національної збірної на фінальний раунд КБДК. А її виступ став ще більш сенсаційним.

Спортсменка, яка найбільше полюбляє виступати на ґрунті, здобула на харді Шеньчженя три перемоги в чотирьох матчах, поступившись тільки Кароліні Муховій. В одиночках суперниці Калініної були не найсильнішими, але, наприклад, Світоліна поступилася 217 ракетці світу Міннен.

Ангеліна собі подібного не дозволила, і ще здорово відіграла в парі проти Бельгії, де вони з Людмилою Кіченок не були фаворитками. Тож тепер цікаво подивитися на Калініну в індивідуальних змаганнях.

Ангеліна Калініна Getty images

Стартує українка проти сусідки по рейтингу, індонезійки Тджен. Тенісистки замикають п'ятдесятку найсильніших й їхні шанси на успіх виглядають приблизно рівними. Переможниця матчу зустрінеться з "нейтральною" Шнайдер, і це буде насправді складне випробування.

Неприємна серія Ястремської

Даяна через травму плеча після Вімблдона зіграла лише три матчі. Всі вони закінчилися поразками від опоненток різного рівня. Ястремська вже залишила топ-100 рейтингу й у нинішньому становищі хоча б одна перемога стане непоганим результатом.

Одеситка у Пекіні мала проходити кваліфікацію, однак через велику кількість відмов потрапила до основи. На старті Ястремська зустрінеться з американкою Макнеллі, а далі чекає сенсаційна фіналістка Ролан Гаррос полька Хвалінська.

Головні фаворитки

Аріна Сабалєнка

Як би довго не залишалася без титулів уже експерша ракетка світу, все одно її шанси на перемогу розцінюються найвище. Востанє Сабалєнка піднімала над головою трофей пів року тому – в американському Маямі.

На US Open "нейтралка" дійшла до фіналу, але втратила лідерство в рейтингу. Як це вплине на її не дуже стабільну психіку, невідомо. В Китаї ми маємо дізнатися.

У Пекіні в третьому колі її спробує зупинити молода чешка Бартункова, у четвертому – австрійка Потапова, а у чвертьфіналі – знову хтось із чешок: Мухова або Бейлек. Сара Бейлек, нагадаємо, вибила Сабалєнку в 1/8 фіналу в Цинциннаті трохи більше місяця тому.

Жереб не найпростіший, і нарешті в одну половину сітки з Аріною не потрапила Еліна Світоліна. Давно такого не було на великих турнірах.

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Єлена Рибакіна

Одразу за експершою ракеткою іде чинна перша. Рибакіна поточного сезону двічі перемагала Сабалєнку в фіналах мейджорів і після US Open посунула її з першої сходинки рейтингу. Це при тому, що в Цинциннаті Єлена отримала пошкодження ахілла і взагалі не було відомо, чи виступить вона у Нью-Йорку.

Казахстанка не просто виступила, а завоювала титул, після чого відмовилася грати за свою збірну в фінальному раунді КБДК. Часу, щоб відновитися до китайської серії, в Рибакіної було достатньо, тож цікаво подивитися, чи не тиснутиме на неї новий статус. Захищати в Пекіні та Ухані багато очок їй не потрібно, але варто зробити запас міцності перед Підсумковим турніром, де Єлена є чинною чемпіонкою.

Єлена Рибакіна Getty images

Як ми вже казали, у другому колі Рибакіна може зустрітися з Юлією Стародубцевою, а реальні шанси її зупинити матимуть Белінда Бенчич або Еліна Світоліна у чвертьфіналі. Із Сабалєнкою казахстанка може перетнутися лише у фіналі, адже обидві тенісистки очолюють різні половини турнірної сітки.

Іга Швьонтек

Полька після невдалого старту сезону сильно провела північноамериканську серію, ставши чемпіонкою в Торонто та дійшовши до півфіналу в Цинциннаті. На US Open її зупинила в 1/8 фіналу Чжен Ціньвень.

Швьонтек має у Пекіні та Ухані чи не найбільшу мотивацію в усьому Турі. Наразі вона перебуває на десятій позиції в Чемпіонській гонці, поступаючись 316 очками Марті Костюк. Однак українка заліковує травму і поки не є суперницею Ізі. Для потрапляння на Підсумковий турнір Швьонтек потрібно за менш ніж півтора місяці відіграти 816 пунктів у Кароліни Мухової.

Завдання складне, та все ж шанси полька має.

Зупинити Швьонтек можуть в 1/8 фіналу Іва Йович чи Лейла Фернандес, а у чвертьфіналі її суперницею з великою ймовірністю стане Коко Гофф.

Коко Гофф

І якраз молоду американку ми також вважаємо претенденткою на перемогу, тим більше, що два роки тому вона в Пекіні вже тріумфувала. Прогнозувати виступи Гофф важко, адже вона здатна як несподівано провалитися, так і показати блискучий теніс.

Початок сезону їй абсолютно не вдався, але потім прийшли фінал Маямі, фінал Рима (і поразка там Світоліній у класному матчі), півфінал Вімблдона, титул у Цинциннаті та півфінал US Open. Здається, що Коко зараз у гарному стані й налагодила свою проблемну подачу.

Коко Гофф Getty images

Гофф, як і Швьонтек, потрапили у верхню половину сітки до Рибакіної й саме полька у чвертьфіналі видається першою серйозною суперницею американки. Ну, а далі вже Єлена.

Не будемо записувати до головних фавориток, але згадаємо про чинну фіналістку Пекіна Лінду Носкову. Переможниця Вімблдона добре виглядала у Шеньчжені на КБДК, тож у столиці Китаю може себе проявити. З четвертого кола і далі на неї може вийти ціла низка росіянок на чолі з Міррою Андрєєвою. І Сабалєнка у півфіналі. Зате очевидно, за кого вболівати.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори головною фавориткою турніру в Пекіні вважають Аріну Сабалєнку. На її титул можна поставити з коефіцієнтом 4.50. Далі йдуть Єлена Рибакіна (6.00), Коко Гофф та Іга Швьонтек (по 7.00). Носкова перебуває на шостій позиції (14.00).

Еліна Світоліна входить до першої десятки претенденток на перемогу. Українка з коефіцієнтом 25.00 поділяє 7-10 місця з Чжен Ціньвень, Івою Йович та Кароліною Муховою.

Де дивитися онлайн турнір у Пекіні

Трансляцію змагань в Україні здійснюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.