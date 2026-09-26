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Третя ракетка світу і чинна чемпіонка не зіграють на "тисячнику" в Пекіні

Станіслав Матусевич — 26 вересня 2026, 16:27
Третя ракетка світу і чинна чемпіонка не зіграють на тисячнику в Пекіні
Джессіка Пегула
WTA/Jimmie48

Американки Джессіка Пегула (3) і Аманда Анісімова (11) знялися перед стартом турніру серії WTA 1000 в Пекіні, який відбудеться з 30 вересня по 11 жовтня..

Про це повідомляє Tennis Temple.

Чинна чемпіонка змагань Анісімова через травму лівого зап'ястя пропустила турнір у Сінгапурі. Те ж пошкодження завадить її спробі захисту титулу в Пекіні.

Пегула торік у столиці Китаю дійшла до півфіналу. Причиною її відмови від участі у нинішньому турнірі стала травма спини.

Окрім цих спортсменок, не зіграють у Пекіні через різні причини у Пекіні не виступлять Сорана Кирстя (15, Румунія), Вікторія Мбоко (16, Канада), Александра Еала (18, Філіппіни) та Медісон Кіз (22, США).

Нагадаємо, що десята ракетка світу українка Марта Костюк теж пропустить "тисячник" через травму правого зап'ястя.

Пекін Джессіка Пегула Аманда Анісімова

Джессіка Пегула

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