В основну сітку без відбору: Ястремська пропустить кваліфікаційний турнір у Пекіні

Даяна Ястремська (110) пропустить етап відбору та виступить в основній сітці турніру WTA 1000 в Пекіні.

Українська тенісистка мала грати у кваліфікації, де була посіяна під першим номером. Проте її гра проти місцевої спортсменки Ван Цзяї (544) була скасована.

Через відмову декількох тенісисток від участі в "тисячнику" організатори перемістили одеситку в основний раунд. Жеребкування China Open відбудеться 28 вересня.

Зазначимо, що раніше Марта Костюк (10) змушена була знятися зі змагань через травму зап'ястя. Серед українок в турнірі мають взяти участь Еліна Світоліна (7), Юлія Стародубцева (42), Дар'я Снігур (43), Олександра Олійникова (47) і Ангеліна Калініна (48).

Нагадаємо, що чинною переможницею China Open є Аманда Анісімова. Минулого року вона у фіналі здолала Лінду Носкову.