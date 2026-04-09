Потрібно підтвердити свій клас: прев'ю матчу кваліфікації КБДК Польща – Україна

Жіноча збірна України 10-11 квітня проведе матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг (КБДК). Суперницями наших тенісисток стане команда Польщі. Номінально домашня зустріч через війну з Росією перетворилася на виїзну за домовленістю з польською стороною.

Матч відбудеться у Польщі, в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice. Поляки обрали ґрунтове покриття кортів. В рамках зустрічі мають відбутися п'ять поєдинків: чотири одиночних та один парний.

Для загальної перемоги потрібно виграти тричі. Переможець протистояння пройде до фінального раунду КБДК й у вересні поточного року побореться за звання найсильнішої на планеті. Ті, хто програють, у листопаді змагатимуться за право наступного сезону знову взяти участь у кваліфікації.

У 2025-му збірна України вперше в історії зуміла пройти до фінального раунду КБДК, що проходив у китайському Шеньчжені. В ньому наші тенісистки обіграли іспанок у чвертьфіналі та були близькими до успіху в півфінальній зустрічі проти італійок. На жаль, прикра поразка не дозволила команді поборотися за головний трофей змагань.

На шляху до Шеньчженя, майже рівно рік тому, у кваліфікації КБДК збірна України перемогла саме збірну Польщі, причому в неї вдома, у Радомі. Еліна Світоліна, Марта Костюк і дует сестер Кіченок не залишив жодних шансів Маї Хвалінській, Катажині Каві та парі Хвалінська/Мартіна Кубка.

Збірна України після виходу в фінальний раунд КБДК у 2025-му ФТУ

Минулого сезону регламент кваліфікаційних змагань КБДК відрізнявся від нинішнього. Тоді для виходу до фінальної частини потрібно було посісти перше місце у груповому турнірі, в якому брали участь три команди, а кожна матчева зустріч складалася з трьох поєдинків. Тож, окрім польок, українки у 2025-му обіграли ще команду Швейцарії з рахунком 2:1.

Збірній Польщі після безславного виступу в Радомі для потрапляння до цьогорічної кваліфікації довелося у листопаді проводити матчі проти Румунії та Нової Зеландії. Ведені своєю лідеркою Ігою Швьонтек, польки не мали жодних проблем із суперницями.

І ось вони знову вийшли на українок.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (31 рік, №7 WTA). Перша ракетка нашої країни проводить яскравий старт сезону. На перших шести турнірах сезону Еліна чотири рази доходила до півфіналу. Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 в Окленді, зіграла у фіналі "тисячника" в Дубаї та в півфіналах Australian Open та Індіан-Веллса.

Завдяки цим успіхам одеситка повернулася до топ-10 світового рейтингу. Варто зазначити, що на останньому турнірі WTA 1000 в Маямі Світоліна несподівано завершила боротьбу на стадії третього кола.

Еліна Світоліна Getty images

Марта Костюк (23 роки, №27 WTA, №156 парного рейтингу). Киянка дуже оптимістично розпочала сезон, обігравши трьох представниць топ-10 на "п'ятисотнику" в Брісбені і поступившись у фіналі лише Аріні Сабалєнці. Однак на старті Australian Open Костюк отримала розрив зв'язок ноги, через що пропустила півтора місяці.

Повернулася до гри Марта на престижних хардових турнірах у США. І в Індіан-Веллсі, і в Маямі на її шляху в третьому колі ставала казахстанка Єлена Рибакіна, друга ракетка світу.

Олександра Олійникова (25 років, №68 WTA). Спортсменка завдяки вдалим виступам на ґрунті на турнірах WTA 125 восени минулого року зуміла вперше в кар'єрі пробитися в топ-100. Поточного сезону Олійникова на змаганні аналогічного рівня в Анталії дісталася до фіналу, де поступилася іншій українці, Ангеліні Калініній. На її рахунку також півфінал на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.

На змаганнях більш високого рангу Олександрі поки жодної перемоги здобути не вдавалося.

Олександра Олійникова ФТУ

Людмила Кіченок (33 роки, №26 парного рейтингу). Початок сезону вийшов для нашої досвідченої парниці не дуже вдалим. Лише в Австралії тенісистка з різними напарницями доходила до півфіналу в Брісбені та до фіналу в Аделаїді.

Після січня відзначити можна лише чвертьфінал "тисячника" в Дубаї.

Надія Кіченок (33 роки, №64 парного рейтингу). Надія у 2026 році виступає відверто невдало. Разом із сестрою зіграла у півфіналі в Брісбені, більше успіхів не мала.

Капітан – Ілля Марченко.

Благодійний фонд першої ракетки України Svitolina Foundation, який опікується нашою жіночою збірною, другий рік поспіль зібрав усіх найсильніших на матчі КБДК. Сама Еліна Світоліна і Марта Костюк готові, як і у 2025-му, виводити команду в фінальний раунд.

Наявність у збірній дебютантки Олександри Олійникової не має дивувати, адже ґрунт – її улюблене покриття й на ньому вона навряд чи виглядатиме слабшою за ту ж Даяну Ястремську. Хоча зрозуміло, що вийти на корт Олександра може виключно за форс-мажорної ситуації з лідерками команди.

Щодо парної зустрічі, то вона вперше на КБДК проводитиметься не після чотирьох одиночних поєдинків, а третьою за ліком грою. Майже немає сумнівів, що в ній візьмуть участь сестри Кіченок.

Варіант із Мартою Костюк та Людмилою Кіченок, як у півфінальному матчі КБДК торік у Шеньчжені проти італійок є малоймовірним, адже після нього Марті ще доведеться грати одиночку. Тобто, тенісистка повинна буде провести три матчі за два дні. На такому рівні настільки ризикувати Ілля Марченко навряд наважиться.

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт (34 роки, №55 WTA, №119 парного рейтингу). Досвідчений перший номер польської команди за три місяці поточного сезону на більшості турнірів, у яких брала участь, вигравала по два матчі. Але не більше. Відповідно, далі чвертьфіналу в Окленді та Гобарті ще у січні не діставалася.

Головним успіхом Лінетт зовсім нещодавно в Маямі стала перемога у другому колі над найкращою тенісисткою Польщі Ігою Швьонтек. Однак уже в наступному матчі прийшла поразка від філіппінки Еали.

Магда Лінетт Instagram

Мая Хвалінська (24 роки, №131 WTA, №231 парного рейтингу). Виступала цього сезону здебільшого на турнірах WTA 125, де найкращим результатом став півфінал в Оейраші у лютому. Із кваліфікації Хвалінській вдалося дістатися до чвертьфіналу більш престижного турніру в Клуж-Напоці.

Цікаво, що з однією українкою Мая зустрічалася у 2026-му. У фіналі кваліфікації Australian Open польку здолала Ангеліна Калініна.

Лінда Клімовічова (21 рік, №154 WTA). Єдиним успішним турніром для Клімовічової в поточному сезону став Australian Open, де вона пройшла кваліфікацію і дісталася до другого кола. А там з нею без проблем розібралася… Еліна Світоліна.

Катажина Кава (33 роки, №160 WTA). Досвідчена тенісистка жодного разу у своїй кар'єрі не заходила в топ-100 світового рейтингу. Однак останній місяць Кава проводить доволі непогано. У березні вона двічі грала у півфіналах турнірів WTA 125 в Анталії (обидва рази поступилася нашій Ангеліні Калініній), а вже на початку квітня дійшла до чвертьфіналу змагання категорії 250 у Колумбії.

Мартіна Кубка (24 роки, №284 WTA, №174 парного рейтингу). Фактично запасна польської збірної. У попередній заявці Кубки навіть не було. Найкращим її результатом у 2026-му є півфінал одиночних змагань рівня ITF W75 у німецькому Альтенкірхені. Тут же вона стала чемпіонкою в парному розряді.

Капітан – Давид Цельт.

Польська збірна виглядає таким собі котом у мішку. Справа в тому, що беззаперечно найкраща тенісистка цієї команди, четверта ракетка світу Іга Швьонтек, уже традиційно для себе на початку квітня бере міні-відпустку. Переконати Швьонтек допомогти збірній капітану Цельту не вдалося.

Іга Швьонтек Instagram

Друга ракетка Польщі, 39-та у світі Магдалена Френх, теж у Глівіце не зіграє. Ба більше, полячкам доведеться обійтися й без єдиної представниці країни в топ-100 у парному розряді, Катажини Пітер.

В такій ситуації єдиним шансом нав'язати боротьбу українкам для Польщі є здивувати наших тенісисток несподіваним вибором гравчинь на матчі. Місце Магди Лінетт сумнівам не підлягає, а другою в перший день на корт вийде Катажина Кава.

Цим Цельту вже точно вдалося здивувати капітана збірної України Іллю Марченка, однак велике питання, чи спрацює це в грі.

На парну зустріч заявлені та сама Кава та Мая Хвалінська, однак цей поєдинок відбудеться у суботу, тому тут можливі різні варіанти з замінами.

Результати жеребкування

За підсумками жеребкування, яке відбулося у Глівіце 9 квітня, у перший день на корт вийдуть другі номери команд проти лідерок збірних. За регламентом, наступного дня спочатку відбудеться парна зустріч, а після неї – ще дві одиночки.

Розклад матчу Польща – Україна

П'ятниця, 10 квітня (старт о 17:00 за Києвом)

Магда Лінетт – Марта Костюк

Катажина Кава – Еліна Світоліна

Субота, 11 квітня (старт о 13:00 за Києвом)

Катажина Кава/Мая Хвалінська – Людмила Кіченок/Надія Кіченок

Магда Лінетт – Еліна Світоліна

Катажина Кава – Марта Костюк

Збірна України виглядає явним фаворитом зустрічі, маючи сильний підбір гравців та зважаючи на проблеми зі складом у польок. Ілля Марченко навіть заявив, що вважає своїх підопічних однією з найсильніших команд світу на ґрунті.

Таких гучних висновків робити не будемо, однак різницю в рівні між українськими та польськими тенісистками видно неозброєним оком. Головне – підійти до матчу максимально професійно, без шапкозакидацьких настроїв, і довести свою перевагу безпосередньо на корті.

Де дивитися матч Польща – Україна

Трансляцію усіх поєдинків за участю тенісисток збірної України здійснює телеканал Setanta Sports Ukraine+ у прямому ефірі з українським коментарем.