Кіченок і Кравчик не довели до кінця камбек у чвертьфіналі парного турніру в Дубаї

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик не зуміли пробитися у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 1000 у Дубаї, ОАЕ. Вони поступилися четвертим сіяним Анні Даніліній (Казахстан) та Александрі Крунич (Сербія).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 6-10.

Програючи 1:6, 1:3, україно-американська пара змогла змінити хід гри, забрати другу партію, однак супертай-брейк залишився за їхніми суперницями.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 2 рази подали навиліт, зробили 9 подвійних помилок і 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 6 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Чвертьфінал парного розряду, 19 лютого

Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) – Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) 6:1, 4:6, 10-6

Нагадаємо, що на старті турніру в Досі Кіченок і Кравчик обіграли японку Мію Като та угорку Фанні Штоллар, а в другому колі були сильнішими за дует Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар (США).

19 лютого орієнтовно о 18:30 чвертьфінальний матч в одиночному розряді турніру в Дубаї проти хорватки Антонії Ружич проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.