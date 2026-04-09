Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ілля Марченко: Нас здивувала заявка збірної Польщі

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2026, 14:14
Ілля Марченко: Нас здивувала заявка збірної Польщі
Ілля Марченко
ФТУ

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував результати жеребкування матчевої зустрічі між збірними Польщі та України в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова фахівця наводить Великий теніс України.

"Чесно кажучи, нас трішки здивувала польська команда своєю заявкою. Ми не чекали, що Катажина Кава буде другим номером, очікували побачити Маю Хвалінську. Але ми дуже добре вивчили всіх дівчат та їхню команду. Я вважаю, що ми готові й з нетерпінням чекаємо завтрашніх матчів", – сказав Марченко.

Капітан нашої команди оцінив умови на закритих грунтових кортах PreZero Arena у польському Глівіце, де 10-11 квітня пройде зустріч.

"Всі дівчата встигли добре потренуватись. Тут такий швидкий ґрунт, більше схожий на хард. Я думаю, що ці умови нам підходять".

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна відзначила роль матчів за збірну у своїй кар'єрі.

Кубок Біллі Джин Кінг Ілля Марченко Жіноча збірна України з тенісу

Ілля Марченко

Останні новини