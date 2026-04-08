Тренування, шашлик і друзі: Костюк показала своє життя у Києві
Українська тенісистка Марта Костюк поділилася серією атмосферних кадрів зі свого життя під час перебування у Києві.
У публікації Костюк показала не лише робочі моменти, а й звичайні будні. Зокрема, спортсменка поділилася кадрами своїх тренувань, фрагментами з інтерв'ю, а також теплими зустрічами з друзями.
Окрему увагу привернула і домашня їжа – на столі можна було побачити шашлик, картоплю та інші страви, що додало посту особливого затишку.
Нагадаємо, невдовзі відбудеться матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між Польщею та Україною, який пройде 10-11 квітня у Глівіце. За збірну України мають зіграти Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також Людмила та Надія Кіченок.
