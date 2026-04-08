Ми приїхали сюди перемагати, – гравчині збірної України прокоментували матч проти Польщі в КБДК
Напередодні матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі тенісистки та капітан збірної України з тенісу поділилися очікуваннями від зустрічі.
Слова представників збірної наводить Великий теніс України.
Капітан команди Ілля Марченко заявив, що українки налаштовані виключно на перемогу.
"Очікування дуже високі. Ми приїхали сюди перемагати і це наша головна мета. Але ми знаємо, що Польща – дуже сильна команда, навіть попри те, що зараз вони виступають без Іги Швьонтек. Це все одно дуже потужний суперник, і ми добре готуємося та повністю зосереджені на цьому матчі".
Перша ракетка України Еліна Світоліна перебувала в доброму гуморі й трохи пожартувала.
"У мене невисокі очікування від команди (сміється). Але водночас у мене чудові спогади звідси. Звичайно, минулого сезону ми добре стартували, виграли групу й вийшли до фіналу.
Дуже приємно повернутися сюди, до Польщі, не лише для команди, а й для України, адже це максимально близько до того, де ми можемо провести свій матч. Ми дуже чекаємо на підтримку вболівальників і атмосферу, яка буде у п'ятницю та суботу".
Марта Костюк теж не обійшлася без жарту.
"Напевно, мої очікування нижчі, ніж у Іллі, почнемо з цього (сміється). Тут чудова арена. Я провела тут лише одне тренування, але відчуття дуже хороші. Я дуже рада повернутися до команди. У нас завжди хороші матчі та чудова атмосфера.
Минулого року тут були прекрасні поєдинки, тому я рада знову бути тут. І, як сказала Еліна, ми максимально близько до України, тому більше українців зможуть прийти й підтримати нас. Для мене це найважливіше цього вікенду".
Нагадаємо, матч України проти Польщі відбудеться 10-11 квітня у польському Глівіце. За нашу команду зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також Людмила та Надія Кіченок.