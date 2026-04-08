Ми приїхали сюди перемагати, – гравчині збірної України прокоментували матч проти Польщі в КБДК

Напередодні матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі тенісистки та капітан збірної України з тенісу поділилися очікуваннями від зустрічі.

Слова представників збірної наводить Великий теніс України.

Капітан команди Ілля Марченко заявив, що українки налаштовані виключно на перемогу.

"О чікування дуже високі. Ми приїхали сюди перемагати і це наша головна мета. Але ми знаємо, що Польща – дуже сильна команда, навіть попри те, що зараз вони виступають без Іги Швьонтек. Це все одно дуже потужний суперник, і ми добре готуємося та повністю зосереджені на цьому матчі".

Перша ракетка України Еліна Світоліна перебувала в доброму гуморі й трохи пожартувала.

"У мене невисокі очікування від команди (сміється). Але водночас у мене чудові спогади звідси. Звичайно, минулого сезону ми добре стартували, виграли групу й вийшли до фіналу. Дуже приємно повернутися сюди, до Польщі, не лише для команди, а й для України, адже це максимально близько до того, де ми можемо провести свій матч. Ми дуже чекаємо на підтримку вболівальників і атмосферу, яка буде у п'ятницю та суботу".

Марта Костюк теж не обійшлася без жарту.

"Напевно, мої очікування нижчі, ніж у Іллі, почнемо з цього (сміється). Тут чудова арена. Я провела тут лише одне тренування, але відчуття дуже хороші. Я дуже рада повернутися до команди. У нас завжди хороші матчі та чудова атмосфера. Минулого року тут були прекрасні поєдинки, тому я рада знову бути тут. І, як сказала Еліна, ми максимально близько до України, тому більше українців зможуть прийти й підтримати нас. Для мене це найважливіше цього вікенду".

Нагадаємо, матч України проти Польщі відбудеться 10-11 квітня у польському Глівіце. За нашу команду зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також Людмила та Надія Кіченок.