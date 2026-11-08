Костюк програла дебютний матч на Підсумковому турнірі

Друга ракетка України Марта Костюк (10) невдало стартувала на Підсумковому турнірі. У матчі дебютанток WTA Finals наша тенісистка поступилася чешці Лінді Носковій (8).

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 4:6.

Костюк вчисту програла перший сет звітної зустрічі. Складалося враження, що вона просто не готова до турніру. Не проходила перша подача (27%), часто не вдавалося хоча б просто тримати м'яч у корті. Після швидкого обміну брейками Носкова взяла гру під повний контроль і забрала партію – 2:6.

У другому сеті гра стала цікавішою насамперед тому, що Костюк стала менше помилятися. За рахунку 2:1 українка мала брейк-пойнт, який чешка ліквідувала завдяки хорошій першій подачі. Гейм Носковій вдалося втримати й тут же зробити брейк, який став вирішальним. Марта намагалася боротися й мала ще один шанс зрівняти рахунок, однак його не використала й програла – 4:6.

За матч Костюк 6 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

1 тур групового етапу, 8 листопада

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 2:6, 4:6

Тенісистки зустрічалися вчетверте в сезоні, українка виграла лише раз.

У групі 1 WTA Finals Марта ще має зіграти проти американок Коко Гофф (4) і Джессіки Пегули (5). До півфіналу виходять по двоє кращих тенісисток із кожного квартету.

Окрім Костюк, у Підсумковому турнірі бере участь перша ракетка України Еліна Світоліна (6). Волею жереба вона потрапила до групи 2 і свій стартовий поєдинок проведе 9 листопада проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (3).

Нагадаємо, що Костюк була першою запасною WTA Finals і отримала можливість зіграти на турнірі через зняття лідерки світового рейтингу Єлени Рибакіної з Казахстану.