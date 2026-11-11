Носкова здобула другу перемогу і вийшла у плейоф Підсумкового турніру

Чеська тенісистка Лінда Носкова (8) гарантувала собі вихід у плейоф Підсумкового турніру після перемоги над американкою Коко Гофф (4) у другому турі Групи 1.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

2 тур групового етапу, 11 листопада

Лінда Носкова (Чехія) – Коко Гофф (США) 6:3, 6:3

Тенісистки зустрічалися вчетверте, кожна виграла двічі.

Після завершення другого туру у Групі 1 Підсумкового турніру Носкова має дві перемоги. По одній у Гофф та Джессіки Пегули, з нулем очок втратила шанси на вихід із квартету українка Марта Костюк. До півфіналу проходять дві найкращі гравчині.

В останньому турі 12 листопада чешка проведе поєдинок проти Пегули, Гофф зіграє з Костюк. Якщо обидві американки зуміють перемогти, то за рівності очок у трьох спортсменок за відсотком виграних сетів у півфінал вийдуть Пегула та Носкова.

Нагадаємо, напередодні Костюк поступилася Пегулі у матчі другого туру WTA Finals і точно припинить боротьбу на груповому етапі.