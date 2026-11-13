Пегула дотиснула Носкову і пробилася до півфіналу Підсумкового турніру

Американська тенісистка Джессіка Пегула (8) обіграла чешку Лінду Носкову (8) у третьому турі Групи 1 Підсумкового турніру й пробилася до півфіналу, як і її суперниця.

Гра тривала 2 години 47 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(2), 4:6, 7:5.

У вирішальній партії Носкова не реалізувала матч-пойнт на прийомі, ведучи 5:4, після чого не взяла до кінця зустрічі жодного гейму.

Окремо відзначимо 16 ейсів Пегули і 15 подвійних помилок Носкової.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

3 тур групового етапу, 13 листопада

Джессіка Пегула (США) – Лінда Носкова (Чехія) 7:6(2), 4:6, 7:5

Тенісистки зустрічалися вп'яте, американка виграла два поєдинки.

Таким чином, у Групі 1 одразу три тенісистки фінішували з двома перемогами. До півфіналу з першого місця потрапила Носкова (різниця сетів 5:2). Другу путівку до плейоф здобула Пегула (5:3). Інша американка, Коко Гофф, із різницею за партіями 4:3, припинила боротьбу в турнірі. Так само завершила свої виступи на WTA Finals українка Марта Костюк із трьома поразками.

У раунді плейоф суперницею Носкової стане сильніша в матчі між іншою українкою, Еліною Світоліною, та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою. Ці дві тенісистки ввечері 13 листопада розіграють між собою друге місце в Групі 2. Пегула у півфіналі протистоятиме достроковій переможниці Групи 2, безпрапорній Міррі Андрєєвій.

Нагадаємо, що напередодні Гофф здолала Костюк у третьому турі Підсумкового турніру.