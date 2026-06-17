Визначився транслятор Вімблдона-2026 в Україні

З 29 червня по 12 липня у Великій Британії відбудеться 139 розіграш найстаршого тенісного турніру світу серії Grand Slam – Вімблдона. В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Щоденно з 13:00 до півночі відбуватимуться трансляції матчів на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного. Окремі плеєри поєдинків будуть доступні на сайті Суспільне Спорт. На телеканалах запровадять формати мультифіду.

Ігри українських тенісисток та вирішальні матчі також можна подивитися на ютуб-каналі Суспільне Спорт.

З 30 червня о 09:20 на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах виходитимуть огляди попереднього ігрового дня, а на ютуб-каналі будуть репортажі та дайджести з Вімблдона від журналістів Суспільного з місця подій.

Нагадаємо, що в основній сітці Вімблдона-2026 зіграють семеро українських тенісисток.