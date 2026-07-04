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Одна українка зіграє на Вімблдоні 5 липня: визначився час початку матчу

Станіслав Матусевич — 4 липня 2026, 22:20
Одна українка зіграє на Вімблдоні 5 липня: визначився час початку матчу
Юлія Стародубцева
Getty images

5 липня, у сьомий ігровий день Вімблдона, Юлія Стародубцева зіграє матч другого кола в парному розряді. Разом із американкою Пейтон Стернс українка протистоятиме 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Розклад матчу Стародубцевої на Вімблдоні на 5 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Друге коло парного розряду
14:30*. Юлія Стародубцева (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина), корт Court 3, 2-м запуском, після матчу Се Шувей/Ван – Мертенс/Чжан.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк вийшла у третє коло як одиночних, так і парних змагань на Вімблдоні.

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Вімблдон парний розряд Юлія Стародубцева

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