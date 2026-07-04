Одна українка зіграє на Вімблдоні 5 липня: визначився час початку матчу
5 липня, у сьомий ігровий день Вімблдона, Юлія Стародубцева зіграє матч другого кола в парному розряді. Разом із американкою Пейтон Стернс українка протистоятиме 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).
Розклад матчу Стародубцевої на Вімблдоні на 5 липня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.
Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, що українка Марта Костюк вийшла у третє коло як одиночних, так і парних змагань на Вімблдоні.