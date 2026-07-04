Одна українка зіграє на Вімблдоні 5 липня: визначився час початку матчу

5 липня, у сьомий ігровий день Вімблдона, Юлія Стародубцева зіграє матч другого кола в парному розряді. Разом із американкою Пейтон Стернс українка протистоятиме 16 сіяному дуету Ейша Мухаммад (США)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £26,736,000

Друге коло парного розряду

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції змагань будуть доступні на платформах Суспільного. Транслюватимуться матчі основної сітки як одиночного, так і парного турнірів. Будуть показані усі матчі українських спортсменів.

Також Setanta Sports проводитиме трансляцію Вімблдона-2026 у межах проєкту "Вболівай за українок". Перегляд буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк вийшла у третє коло як одиночних, так і парних змагань на Вімблдоні.