Джокович – про своє самопочуття на Вімблдоні: Після трьох матчів у мене більше енергії, ніж у Парижі
Семиразовий чемпіон Вімблдона серб Новак Джокович порівняв своє самопочуття після виходу в 1/8 фіналу Вімблдона з Ролан Гаррос.
Слова тенісиста наводить Великий теніс України.
"Зараз я точно почуваюся краще й свіжіше. Після трьох матчів тут у мене більше енергії, ніж було в Парижі. Але це також нормально й логічно, враховуючи різницю між покриттями, фізичною складовою розіграшів і тим, скільки зусиль потрібно вкладати в кожен удар на ґрунті, особливо з обертанням м'яча. Тут усе зовсім інакше.
Це не означає, що я взагалі не витрачаю енергію на корті. Звичайно, витрачаю. І що далі я проходитиму по турніру, то менш свіжим почуватимуся фізично. Але я намагаюся підтримувати це на оптимальному рівні. Як я вже сказав, серйозних проблем немає, і я почуваюся нормально", – сказав Новак.
Джокович розповів про підтримку своїх дітей протягом матчу.
"Насамперед відчув полегшення, що матч завершився і я переміг. Потім, звичайно, я зустрівся поглядом зі своєю родиною, особливо з дітьми. Вони завжди дуже голосно мене підтримують. Сьогодні я також чув їхні голоси. Вони справді роблять усе можливе, щоб підтримати тата".
5 липня о 15:30 за київським часом Джокович зіграє проти "нейтрального" Романа Сафіулліна в 1/8 фіналу Вімблдона. У трьох попередніх очних поєдинках сильнішим був серб.
Нагадаємо, що Джокович зрівнявся з рекордом Роджера Федерера за кількістю виграних матчів на Вімблдоні.