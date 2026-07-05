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Джокович – про своє самопочуття на Вімблдоні: Після трьох матчів у мене більше енергії, ніж у Парижі

Станіслав Матусевич — 5 липня 2026, 13:01
Джокович – про своє самопочуття на Вімблдоні: Після трьох матчів у мене більше енергії, ніж у Парижі
Новак Джокович
Getty images

Семиразовий чемпіон Вімблдона серб Новак Джокович порівняв своє самопочуття після виходу в 1/8 фіналу Вімблдона з Ролан Гаррос.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

"Зараз я точно почуваюся краще й свіжіше. Після трьох матчів тут у мене більше енергії, ніж було в Парижі. Але це також нормально й логічно, враховуючи різницю між покриттями, фізичною складовою розіграшів і тим, скільки зусиль потрібно вкладати в кожен удар на ґрунті, особливо з обертанням м'яча. Тут усе зовсім інакше.

Це не означає, що я взагалі не витрачаю енергію на корті. Звичайно, витрачаю. І що далі я проходитиму по турніру, то менш свіжим почуватимуся фізично. Але я намагаюся підтримувати це на оптимальному рівні. Як я вже сказав, серйозних проблем немає, і я почуваюся нормально", – сказав Новак.

Джокович розповів про підтримку своїх дітей протягом матчу.

"Насамперед відчув полегшення, що матч завершився і я переміг. Потім, звичайно, я зустрівся поглядом зі своєю родиною, особливо з дітьми. Вони завжди дуже голосно мене підтримують. Сьогодні я також чув їхні голоси. Вони справді роблять усе можливе, щоб підтримати тата".

5 липня о 15:30 за київським часом Джокович зіграє проти "нейтрального" Романа Сафіулліна в 1/8 фіналу Вімблдона. У трьох попередніх очних поєдинках сильнішим був серб.

Нагадаємо, що Джокович зрівнявся з рекордом Роджера Федерера за кількістю виграних матчів на Вімблдоні.

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Вімблдон Новак Джокович

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