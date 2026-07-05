Джокович – про своє самопочуття на Вімблдоні: Після трьох матчів у мене більше енергії, ніж у Парижі

Семиразовий чемпіон Вімблдона серб Новак Джокович порівняв своє самопочуття після виходу в 1/8 фіналу Вімблдона з Ролан Гаррос.

Слова тенісиста наводить Великий теніс України.

"Зараз я точно почуваюся краще й свіжіше. Після трьох матчів тут у мене більше енергії, ніж було в Парижі. Але це також нормально й логічно, враховуючи різницю між покриттями, фізичною складовою розіграшів і тим, скільки зусиль потрібно вкладати в кожен удар на ґрунті, особливо з обертанням м'яча. Тут усе зовсім інакше.

Це не означає, що я взагалі не витрачаю енергію на корті. Звичайно, витрачаю. І що далі я проходитиму по турніру, то менш свіжим почуватимуся фізично. Але я намагаюся підтримувати це на оптимальному рівні. Як я вже сказав, серйозних проблем немає, і я почуваюся нормально", – сказав Новак.