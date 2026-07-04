Костюк: У мене нульові очікування від Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк (13) зізналася, що не ставить перед собою ніяких турнірних задач на Вімбодоні-2026.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Чесно кажучи, у мене були нульові очікування від Вімблдону, і вони досі такими залишаються. Думаю, це допомагає. Мені здається, що чим вищий твій рейтинг, то більшого від тебе чекають люди, то більше суперниці очікують, що ти гратимеш добре. Ти наче завжди повинна почуватися добре.

Ти ніколи не повинна бути втомленою, травмованою чи ще щось. Ти завжди маєш виходити і показувати свій найкращий рівень. Тому відсутність очікувань, напевно, зараз полегшує ситуацію. Не знаю, чи зможу я зберегти це довше. Було б чудово. Але кожен турнір інший, усе різне ", – заявила спортсменка.