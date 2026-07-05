Швьонтек не стримала емоцій: полька кидала ракетку, кричала та плакала, сенсаційно вилетівши з Вімблдону

Одна з головних сенсацій Вімблдону-2026 сталася у жіночій сітці. Чинна чемпіонка турніру Іга Свьонтек несподівано завершила боротьбу вже у третьому колі, поступившись представниці Філіппін Александрі Еалі.

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився перемогою 32-ї ракетки світу з рахунком 7:6, 6:2. Для польської тенісистки ця поразка стала найгіршим результатом на турнірах Grand Slam за останні два роки, адже вона залишила змагання значно раніше, ніж очікували експерти та вболівальники.

Не менш обговорюваною за сам результат стала поведінка Свьонтек на корті. Протягом зустрічі було помітно, що полька важко переживає невдалий розвиток подій.

Вона кілька разів емоційно кричала після програних розіграшів, жбурляла ракетку об корт, а під час перерв між геймами ховалася під рушником, намагаючись заспокоїтися та повернути концентрацію.

Очевидно, психологічний тиск був величезним. Свьонтек захищала титул, здобутий минулого року, тому будь-яка невдача означала не лише виліт із турніру, а й втрату великої кількості рейтингових очок. Саме тому кожен програний гейм викликав у неї дедалі більше емоцій.

This used to be the best tennis player of the world🌎 Iga Swiatek. pic.twitter.com/r63NrXe1oI — Javier Landry (@Jet3try) July 4, 2026

Нагадаємо, не так давно на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.