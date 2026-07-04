Костюк стала однією з головних фавориток Вімблдона перед матчами 1/8 фіналу

Марта Костюк, за прогнозами букмекерів, ділить третє місце у списку головних фавориток Вімблдона перед поєдинками 1/8 фіналу турніру.

Коефіцієнт на здобуття титулу 24-річною киянкою наразі складає 9.00. Точно такими ж вважаються шанси на підсумковий успіх американки Джессіки Пегули. На чемпіонство її співвітчизниці Медісон Кіз можна поставити з коефіцієнтом 8.00. Лідеркою є перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка – 3.50.

Зазначимо, що перед стартом турніру Костюк знаходилася у другій десятці фавориток, а вище за неї перебувала найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка поступилася в першому колі іншій нашій тенісистці Дар'ї Снігур.

Головні фаворитки Вімблдона перед матчами 1/8 фіналу

1. Аріна Сабалєнка (-) – 3.50;

2. Медісон Кіз (США) – 8.00;

3-4. Марта Костюк (Україна) – 9.00;

3-4. Джессіка Пегула (США) – 9.00;

5-6. Лінда Носкова (Чехія) – 12.00;

5-6. Коко Гофф (США) – 12.00;

7-11. Александра Еала (Філіппіни) – 15.00;

7-11. Наомі Осака (Японія) – 15.00;

7-11. Кароліна Мухова (Чехія) – 15.00;

7-11. Жасмін Паоліні (Італія) – 15.00;

7-11. Елізе Мертенс (Бельгія) – 15.00.

Нагадаємо, що на старті Вімблдона Костюк перемогла аргентинку Надю Подороску (574), у другому раунді змагань дотиснула "нейтральну" Анну Блінкову (114), а у третьому колі впоралася з американкою Еммою Наварро (26).