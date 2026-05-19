Семеро українок зіграють в основній сітці Вімблдона-2026

В основній сітці Вімблдона-2026 виступлять семеро українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Найкращого результату в кар'єрі на Вімблдоні з представниць України досягала Світоліна, яка доходила до півфіналу в 2019 та 2023 роках.

Українки в заявці Вімблдона

Еліна Світоліна (7)

Марта Костюк (15)

Даяна Ястремська (45)

Юлія Стародубцева (54)

Олександра Олійникова (66)

Ангеліна Калініна (84)

Дар'я Снігур (95)

Учасниці кваліфікації турніру визначаться пізніше, серед наших тенісисток точно візьме участь у попередніх змаганнях Вероніка Подрез (142).

Поточного сезону матчі основної сітки Вімблдона відбудуться з 29 червня по 12 липня.

Минулого року напряму на головний трав'яний тенісний турнір світу потрапили четверо українок: Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева.

Нагадаємо, що у Ролан Гаррос, матчі основи якого стартують 24 травня, візьмуть участь сім представниць України.