Семеро українок зіграють в основній сітці Вімблдона-2026
В основній сітці Вімблдона-2026 виступлять семеро українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Найкращого результату в кар'єрі на Вімблдоні з представниць України досягала Світоліна, яка доходила до півфіналу в 2019 та 2023 роках.
Українки в заявці Вімблдона
- Еліна Світоліна (7)
- Марта Костюк (15)
- Даяна Ястремська (45)
- Юлія Стародубцева (54)
- Олександра Олійникова (66)
- Ангеліна Калініна (84)
- Дар'я Снігур (95)
Учасниці кваліфікації турніру визначаться пізніше, серед наших тенісисток точно візьме участь у попередніх змаганнях Вероніка Подрез (142).
Поточного сезону матчі основної сітки Вімблдона відбудуться з 29 червня по 12 липня.
Минулого року напряму на головний трав'яний тенісний турнір світу потрапили четверо українок: Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева.
Нагадаємо, що у Ролан Гаррос, матчі основи якого стартують 24 травня, візьмуть участь сім представниць України.