Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Семеро українок зіграють в основній сітці Вімблдона-2026

Станіслав Матусевич — 19 травня 2026, 18:23
Семеро українок зіграють в основній сітці Вімблдона-2026
Марта Костюк
Denys Didkivskyi

В основній сітці Вімблдона-2026 виступлять семеро українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Найкращого результату в кар'єрі на Вімблдоні з представниць України досягала Світоліна, яка доходила до півфіналу в 2019 та 2023 роках. 

Українки в заявці Вімблдона

  • Еліна Світоліна (7)
  • Марта Костюк (15)
  • Даяна Ястремська (45)
  • Юлія Стародубцева (54)
  • Олександра Олійникова (66)
  • Ангеліна Калініна (84)
  • Дар'я Снігур (95)

Учасниці кваліфікації турніру визначаться пізніше, серед наших тенісисток точно візьме участь у попередніх змаганнях Вероніка Подрез (142).

Поточного сезону матчі основної сітки Вімблдона відбудуться з 29 червня по 12 липня.

Минулого року напряму на головний трав'яний тенісний турнір світу потрапили четверо українок: Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева.

Нагадаємо, що у Ролан Гаррос, матчі основи якого стартують 24 травня, візьмуть участь сім представниць України.

Вімблдон Марта Костюк Еліна Світоліна

Вімблдон

Алькарас пропустить Вімблдон-2026
Організатори Вімблдона оголосили про важливі цьогорічні нововведення
Перемагала на Вімблдоні та Ролан Гаррос: у 93-річному віці померла колишня перша ракетка світу
Рекорди Вімблдона: більше півмільйона глядачів на трибунах, шалені рейтинги телетрансляцій та охоплення в соцмережах
Чемпіонський вальс: Сіннера і Швьонтек змусили разом станцювати на вечірці після Вімблдона

Останні новини