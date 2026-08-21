Чвертьфінал турніру в Цинциннаті Костюк – Гофф: боротьба талантів та розумів

Підходить до завершення останній великий підготовчий турнір до US Open. На хардовому змаганні серії WTA 1000 у Цинциннаті залишилося зіграти два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Українцям буде за кого вболівати, адже до найкращої вісімки тенісисток на цьому американському "тисячнику" вперше в кар'єрі пробилася Марта Костюк.

Суперницею киянки стала четверта ракетка світу Коко Гофф. Американки зазвичай добре виступають на домашніх турнірах, зараз рівно половина чвертьфіналісток представляють США, і це рекорд для Цинциннаті.

Окрім виходу до півфіналу, Костюк і Гофф ведуть очну боротьбу у Чемпіонській гонці, де враховуються очки, набрані протягом поточного сезону. Вісімка найкращих спортсменок у листопаді зіграють у Підсумковому турнірі WTA Finals, який відбудеться в листопаді в Індіан-Веллсі.

Гофф посідає у Чемпіонській гонці сьому позицію, Костюк іде дев'ятою, відстаючи від американки на 479 очок, а від восьмої чешки Носкової – на 194. Успіх у чвертьфіналі в Цинциннаті принесе переможниці 175 залікових пунктів.

Марта Костюк, 11 ракетка світу, 24 роки

Українка проводить найкращий сезон у кар'єрі. Найбільше їй вдався ґрунтовий відрізок, коли Костюк протягом півтора весняних місяців здобула 17 перемог поспіль і виграла два турніри – WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді. На Ролан Гаррос Марта дійшла до півфіналу, в якому поступилася "нейтральній" Андрєєвій, у якої вже встигла взяти реванш у Цинциннаті.

В активі Костюк також перший у кар'єрі якісний виступ на траві з півфіналом Вімблдона.

На харді наша тенісистка виступала відносно небагато. На старті сезону в Брісбені Марта дійшла до фіналу, обігравши трьох поспіль представниць топ-10 світового рейтингу. А на Australian Open її спіткала травма, через яку довелося пропустити півтора місяці з "тисячниками" в Досі та Дубаї.

В Індіан-Веллсі та Маямі Костюк перебувала ще не в найкращій формі, двічі поступившись казахстанці Рибакіній у третіх колах.

Рівень тенісного таланту Марти дозволяє їй успішно виступати на будь-якому покритті. На харді Торонто їй не вдалося в 1/8 фіналу дотиснути майбутню чемпіонку польку Швьонтек, і ось у Цинциннаті киянці вдалося зайти як мінімум на крок далі. Із шансами на подальше продовження боротьби.

Марта Костюк Getty images

Непросто оцінювати стартові матчі Костюк у Цинциннаті. З одного боку, першими її двома суперницями стали чемпіонки турнірів Grand Slam. З іншого, і Софія Кенін, і Слоан Стівенс свої найкращі дні залишили у минулому. А якщо зайти з третьої сторони, то ці тенісистки здатні й зараз в окремо взятих поєдинках, особливо на очах рідної американської публіки, демонструвати якісний теніс.

Над Кенін у другому колі Костюк здобула вкрай важку перемогу, над Стівенс у третьому – просто важку. В українки не дуже йшли перша подача і гра загалом, а у таких випадках Костюк намагається діяти більше від оборони. Не найкраща ідея на харді, проте вийти в 1/8 фіналу все ж вдалося.

Перед четвертою зустріччю в сезоні з шостою ракеткою світу Андрєєвою було зрозуміло, що для перемоги рівень свого тенісу варто терміново покращувати.

Однак у першій партії ознак покращення не було жодних, тож "нейтралка" її впевнено забрала. А далі Марта раптово прокинулася. "Полетіла" перша подача та й загалом українка почала значно стабільніше влучати в корт. За наступні два сети наша тенісистка віддала принциповій суперниці лише два гейми й вийшла до чвертьфіналу. Реванш за Ролан Гаррос удався.

Після цього успіху Костюк доєдналася до землячки Еліни Світоліної та Єлени Рибакіної за кількістю перемог у сезоні над представницями топ-10 – по 8.

І тут же потрібно здобувати дев'яту.

Коко Гофф, 4 ракетка світу, 22 роки

Американка є молодшою за Костюк на два роки, при цьому в її активі набагато більше досягнень, ніж в українки. Гофф виграла 11 турнірів WTA в одиночному розряді, серед яких два змагання Grand Slam та один Підсумковий турнір. В рейтингу Коко піднімалася на другу позицію, тоді як Марта жодного разу поки не заходила до десятки найсильніших.

Це при тому, що за рівнем тенісного таланту Гофф навряд чи переважає Костюк. Справа в тому, що процес дорослішання, підпорядкування гарячого серця холодному розуму в неї відбувся значно раніше за українку.

Коко, звісно, теж далеко не взірець стабільності й може провалити пару місяців поспіль. Однак на піку вона здатна перемогти будь-кого протягом не просто одного, а декількох турнірів.

Поточного сезону Гофф поки не здобула жодного титулу. До цього добряче доклалася перша ракетка України Еліна Світоліна. На Australian Open наша тенісистка була сильнішою у чвертьфіналі, в Дубаї – у півфіналі, а в Римі – у вирішальному матчі. Ще один фінал американка програла Сабалєнці в Маямі.

Як і Костюк, Гофф уперше добре виступила на траві, також дійшовши до півфіналу Вімблдона. Ця стадія змагань стала непрохідною для неї й у Торонто. Тобто, суперниця Марти перебуває в хорошій формі.

Коко Гофф Getty images

У Цинциннаті Коко, як і всі сіяні тенісистки, стартувала з другого кола, де провела непростий трисетовий поєдинок проти "нейтральної" Самсонової. Далі американка Лі та чешка Боузкова серйозних проблем для Гофф не створили. Сітка для четвертої ракетки світу виявилася сприятливою: жодної суперниці з топ-25 до чвертьфіналу.

За манерою тенісу Гофф трохи схожа на попередню суперницю Марти, Андрєєву. Американка теж намагається будувати гру від потужної подачі. Раніше з цим елементом у Коко спостерігалися проблеми. Вона могла за матч зробити пару десятків подвійних помилок.

Іноді ця вада проривається назовні й зараз, однак тенісистка найняла спеціального тренера подачі, і справи пішли на краще. В Цинциннаті її відсоток влучання першим м'ячем перевищує 60%, а ейсів загалом більше, ніж подвійних помилок.

Як і Андрєєва, Гофф більше покладається на свій бекхенд. Правда, її "коронкою" є крос, а не удар по лінії. На відміну від "нейтралки", Коко цілком може бути небезпечною і справа, хоча у невдалі дні її форхенд може серйозно допомогти суперницям американки.

Головне ж – Гофф уміє грати в теніс головою і змінювати тактичну модель гри на корті. Вона може діяти і першим, і другим номером, залежно від ситуації. У поєдинку приблизно рівних за обдарованістю тенісисток це може зіграти вирішальну роль.

Очні зустрічі

Майбутні суперниці провели між собою п'ять матчів. Костюк здобула дві перемоги. На харді з чотирьох поєдинків Марта виграла один.

Навряд чи це матиме зараз серйозне значення, адже остання зустріч датована лютим минулого року, а з того часу багато змінилося. Особливо це стосується якості гри українки, адже, як ми уже зазначали, поточного сезону Костюк значно підвищила свій рівень тенісу.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають невеликою фавориткою Гофф. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1.71. Успіх Костюк оцінюється цифрою 2.14.

Котирування є зрозумілими. За приблизно однакового рівня майстерності та поточної форми трохи вищі шанси має тенісистка, яка провела більше матчів вирішальних стадій змагань.

Костюк лише двічі грала у півфіналах турнірів WTA 1000. В активі Гофф 16 (!) виходів до півфіналів "тисячників". У Цинциннаті американка вже ставала чемпіонкою у 2023 році. Марта ж уперше дісталася до чвертьфіналу на цьому турнірі.

Є ще один момент, який може вийти на перший план. Справа в тому, що Костюк, окрім одиночних матчів, провела у Цинциннаті дві зустрічі парного розряду. 19 серпня їй довелося грати за вихід до чвертьфіналу в обох розрядах. Хочеться сподіватися, що трисетова поразка від третього сіяного дуету не забрала в Марти занадто багато сил.

Де дивитися онлайн матч Костюк – Гофф

Чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті відбудеться 22 серпня орієнтовно о 03:30 за київським часом на корті P&G Center Court тенісного комплексу Lindner Family Tennis Center п'ятим запуском після чоловічого матчу Музетті – Тіафо.

В Україні дивитися онлайн матчі турніру можна на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.