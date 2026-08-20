Із Костюк та без "нейтральних": на турнірі в Цинциннаті визначилися чвертьфіналістки

На турнірі серії WTA 1000 в Цинциннаті визначилися чвертьфіналістки. Приємним фактом стала наявність серед них українки Марти Костюк (11). Також відзначимо відсутність так званих "нейтральних" тенісисток включно з лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою.

Костюк після програшу першого сету вчинила справжній розгром росіянці Міррі Андрєєвій (6) – 4:6, 6:0, 6:2, здобувши восьму перемогу поточного року над представницями топ-10. За цим показником Марта наздогнала Еліну Світоліну і ділить з нею та Єленою Рибакіною лідерство в сезоні.

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Суперницею Костюк у чвертьфіналі стала американка Коко Гофф (4), яка не мала проблем із чешкою Марі Боузковою (27) – 6:3, 6:2. Марта і Коко провели 5 очних зустрічей, в яких дві перемоги має наша тенісистка.

Сабалєнка вилетіла в 1/8 фіналу від 20-річної Сари Бейлек (35). Чешка вперше в кар'єрі обіграла представницю топ-10 та дебютує у чвертьфіналі "тисячників". Там Бейлек зустрінеться з американкою Медісон Кіз (24).

"Нейтральна" перша ракетка світу може позбутися лідерства в рейтингу вперше майже за 2 роки, якщо представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) дістанеться в Цинциннаті до фіналу. Поки Рибакіна обіграла чергову "нейтралку" Діану Шнайдер (14) із рахунком 6:4, 6:4 і вийшла у чвертьфінал.

Казахстанка надалі протистоятиме чинній чемпіонці турніру польці Ізі Швьонтек (5), яка легко розібралася з француженкою Діан Паррі (66) – 6:3, 6:3.

Останню чвертьфінальну пару склали господарки турніру Джессіка Пегула (3) та Аманда Анісімова (10).

Чвертьфінальні пари в Цинциннаті

Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США)

– Коко Гофф (США) Сара Бейлек (Чехія) – Медісон Кіз (США)

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща)

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США)

Поєдинки відбудуться 20-21 серпня.

Зазначимо, що вперше в історії турніру в Цинциннаті до чвертьфіналів пробилися одразу четверо американок.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).