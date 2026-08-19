Досягнення Костюк після перемоги над Андрєєвою в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк (11) перемогою в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті над "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6) встановила низку цікавих досягнень.

Статистичні дані наводить OptaAce.

Костюк стала тенісисткою з найбільшою кількістю перемог у сезоні над представницями топ-10 світового рейтингу – 8. Стільки ж успіхів проти гравчинь еліти мають інша українка, Еліна Світоліна, та казахстанка Єлена Рибакіна.

8 - Marta Kostyuk has become the player with the joint-most wins against top-10 opponents this season (eight, equalling Elena Rybakina and Elina Svitolina). Targeting.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/bxlCRNCjQm — OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026

Марта вдруге у кар'єрі виграла сет з рахунком 6:0 у тенісистки з топ-10. Вперше це сталося у січні в Брісбені, де від рук киянки постраждала Джессіка Пегула (6:0, 6:3).

Костюк оформила восьмий "бублик" у поточному році. Загалом же Марта перемогла у всіх 35 поєдинках у кар'єрі, в яких вигравала одну з партій під нуль.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).