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Досягнення Костюк після перемоги над Андрєєвою в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 19 серпня 2026, 22:25
Досягнення Костюк після перемоги над Андрєєвою в Цинциннаті
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (11) перемогою в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті над "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6) встановила низку цікавих досягнень.

Статистичні дані наводить OptaAce.

Костюк стала тенісисткою з найбільшою кількістю перемог у сезоні над представницями топ-10 світового рейтингу – 8. Стільки ж успіхів проти гравчинь еліти мають інша українка, Еліна Світоліна, та казахстанка Єлена Рибакіна.

Марта вдруге у кар'єрі виграла сет з рахунком 6:0 у тенісистки з топ-10. Вперше це сталося у січні в Брісбені, де від рук киянки постраждала Джессіка Пегула (6:0, 6:3).

Костюк оформила восьмий "бублик" у поточному році. Загалом же Марта перемогла у всіх 35 поєдинках у кар'єрі, в яких вигравала одну з партій під нуль.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Цинциннаті Костюк не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115), а у третьому колі перемогла іншу представницю США, Слоан Стівенс (240).

Марта Костюк Еліна Світоліна Цинциннаті

Марта Костюк

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