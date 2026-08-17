Костюк із серйозними труднощами обіграла 115 ракетку світу в Цинциннаті

Марта Костюк (11) не без проблем обіграла американку Софію Кенін (115) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

Хоча найкращі дні 27-річної Кенін, увінчані перемогою на Australian Open-2020, позаду, вона ще здатна у певних матчах демонструвати якісну гру. А Костюк часто важко входить у великі турніри.

Цього разу Марта довго не могла пристосуватися до умов Цинциннаті, хоча зовні проблем ані з погодою, ані з покриттям не було. Українка припускалася великої кількості невимушених помилок, чим користалася Кенін, постійно ставлячи Костюк у непросте становище своїми глибокими ударами.

Перший сет залишився за американкою – 3:6. У другому суперниця мала три брейк-пойнти, реалізувати які не змогла. Натомість Костюк зуміла підловити Кенін на помилці, використавши перший же свій шанс – 6:3.

Здавалося, успіх має додати Марті наснаги, однак сталося навпаки. Кенін одразу повела – 0:3. Українка все ж зуміла зрівняти рахунок і вийти вперед. Із другої подачі на матч і третього матч-пойнту нашій тенісистці все ж вдалося завершити поєдинок на свою користь – 7:5.

За поєдинок Костюк 9 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Marta wins the MARATHON 😤



Kostyuk outlasts Kenin 4-6, 6-3, 7-5 in dramatic fashion 👏 #CincyTennis pic.twitter.com/bou3gJitEr — Tennis Channel (@TennisChannel) August 16, 2026

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 16 серпня

Марта Костюк (Україна) – Софія Кенін (США) 4:6, 6:3, 7:5

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Марта зіграє з сильнішою в матчі між Слоан Стівенс (240, США) та Анастасією Потаповою (25, Австрія).

Костюк продовжить виступи в Цинциннаті й у парному розряді, де разом із американкою Пейтон Стернс протистоятиме знаменитим сестрам Вільямс.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна (51), Олександра Олійникова (46) і Дар'я Снігур (45) припинили боротьбу на "тисячнику" на стадії другого кола. В ніч на 17 серпня свій поєдинок другого раунду змагань проведе перша ракетка України Еліна Світоліна (9).