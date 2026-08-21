Україна зіграє з Болгарією у стартовому матчі Євро-2026: анонс зустрічі

У п'ятницю, 21 серпня, розпочнеться чемпіонат Європи 2026 з волейболу серед жінок. Збірна України стартує поєдинком проти Болгарії.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне", а також YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

"Синьо-жовті" потрапили до групи B, де їхніми суперницями також будуть національні команди Греції, Австрії, Чехії та Сербії.

Волейбол – чемпіонат Європи 2026

21 серпня, 1 тур

Болгарія – Україна

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Всі поєдинки групи B відбудуться у чеському Брно. Груповий етап континентальної першості також відбудеться у Стамбулі (група А), Баку (група С) та Гетеборзі (група D).

Попередній чемпіонат Європи проходив у 2023 році. Збірна України на груповому етапі здобула 3 перемоги при 2 поразках, а в матчі 1/8 фіналу зазнала поразки від команди Чехії (2:3).

Найкращий результат українки здобули в 1993 році. За весь турнір вони здобули 6 перемог при 1 поразці, посівши третє місце. Єдина поразка відбулася у півфіналі від команди Чехословаччини (2:3).