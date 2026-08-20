Костюк не зуміла виграти другий матч за день на "тисячнику" в Цинциннаті

Українка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс поступилися у другому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті третьому сіяному дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6-10.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло парного розряду, 19 серпня

Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) 6:3, 3:6, 6-10

Костюк і Стернс вперше зіграли в одній парі. У стартовому матчі парного розряду в Цинциннаті вони здолали легендарний дует сестер Вільямс.

Трохи раніше цього ж дня, 19 серпня, Костюк вийшла у чвертьфінал одиночного розряду американського "тисячника", обігравши в 1/8 фіналу "нейтральну" шосту ракетку світу Мірру Андрєєву.