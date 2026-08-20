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Костюк не зуміла виграти другий матч за день на "тисячнику" в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 03:16
Костюк не зуміла виграти другий матч за день на тисячнику в Цинциннаті
Костюк і Стернс
Getty Images

Українка Марта Костюк разом із американкою Пейтон Стернс поступилися у другому колі парного розряду турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті третьому сіяному дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6-10.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло парного розряду, 19 серпня

Марта Костюк (Україна)/Пейтон Стернс (США) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) 6:3, 3:6, 6-10

Костюк і Стернс вперше зіграли в одній парі. У стартовому матчі парного розряду в Цинциннаті вони здолали легендарний дует сестер Вільямс.

Трохи раніше цього ж дня, 19 серпня, Костюк вийшла у чвертьфінал одиночного розряду американського "тисячника", обігравши в 1/8 фіналу "нейтральну" шосту ракетку світу Мірру Андрєєву.

Марта Костюк парний розряд Цинциннаті

Марта Костюк

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