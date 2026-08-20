З розрахунком на плейоф та надією на більше: чого очікувати від України на чемпіонаті Європи серед жінок

У п'ятницю, 21 серпня, жіноча збірна України розпочне свою боротьбу на чемпіонаті Європи 2026 року з волейболу, який прийматиме одразу 4 міста: Баку (Азербайджан), Стамбул (Туреччина), Брно (Чехія) і Гетеборг (Швеція).

На цьогорічній континентальній першості буде розіграно першу путівку на Олімпійські ігри-2028 – її отримає переможець. А топ-3 команди напряму потраплять на чемпіонат світу-2027, який прийматимуть США та Канада.

Україна до Євро-2026 підходить на тлі вдалого виступу в дебютній для себе Лізі націй, де команда Якуба Глушака зуміла врятуватися від вильоту, показавши при цьому конкурентний волейбол.

В цьому матеріалі ми детально розповімо, хто буде суперником збірної України на груповому етапі, який формат турніру та на що може розраховувати наша команда.

Якуб Глушак cev.eu

Формат чемпіонату Європи 2026

На турнірі змагатимуться одразу 24 національні збірні. Прямі путівки отримали господарі (Азербайджан, Туреччина, Чехія і Швеція), а також 8 команд за підсумками попереднього чемпіонату Європи, серед яких була й Україна. Решта ж долали відбір.

Господарі змагання потрапили у 4 різні групи та отримали змогу обрати собі по одному супернику. Таким чином Туреччина обрала у групу A Латвію, Чехія – у групу B Австрію, Азербайджан – у групу C Португалію, а Швеція – Чорногорію.

Для подальшого розподілу команд провели жеребкування, за підсумком якого Україна потрапила у групу B. А також Сербія, Болгарія та Греція.

Груповий етап проходитиме за коловою системою, кожна команда зіграє по 5 поєдинків, за підсумком яких 4 найкращі збірні кожної групи пройдуть до 1/8 фіналу. Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт.

Додамо, що головним критерієм на попередньому етапі є кількість перемог. У випадку рівності головним критерієм почергово будуть: кількість набраних балів, співвідношення сетів, очок, результати особистих зустрічей.

Збірна України на чемпіонаті Європи 2026

Ще кілька місяців тому жіноча збірна України з волейболу провела перший в історії матч Ліги націй – поступилася 0:3 грізним США, показавши при цьому якісну гру.

Загалом за турнір українки здобули три перемоги: над Німеччиною, Таїландом і Бельгією – типовими середняками. Натомість матчі проти прямих конкурентів Україна просто провалила.

Францію ми мали перемагати, але віддали камбек (2:3). Болгарію ми мали перемагати, але не дотиснули (2:3). Домініканкам ми мали програти розгромно, але зуміли перехопити ініціативу. І знову не дотиснули (2:3). А всі ці колективи до останнього були в боротьбі за місце в Лізі націй.

Натомість проти фаворитів "синьо-жовті" видавали якісний перформанс, нерідко відбираючи сет (Японія, Польща, талія). Щоправда, на більше їх не вистачало.

Вже напередодні чемпіонату Європи жіноча збірна України завершила свою участь на міжнародному товариському турнірі – Меморіалі Аґати Мруз-Ольшевської. У своєму першому поєдинку "синьо-жовті" поступились Польщі (0:3), у другому – Італії (1:3), а заключний поєдинок проти Франції також завершився поразкою (2:3).

І на такому тлі українки підійшли до континентальної першості. Найбільша радість – присутність у заявці головних зірок команди. Окрім ліберо Кристини Нємцевої, яка пропускає весь євросезон.

Але, там є найкраща зв'язуюча Ліги націй Дар'я Шаргородська, лідерка збірної України в нападі Олександра Міленко та надії нашого блоку Діана Мелюшкіна і Світлана Дорсман.

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Virtus Le Cannet, Франція), Станіслава Парфьонова (Буковинка);

Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина);

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Андріана Павлик (Ополе, Польща);

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Хьюстон, США), Уляна Котар (Девелопрес, Польща), Діана Мелюшкина (Торей Ерроуз, Японія), Кіма Жаркова (Балта);

Ліберо: Аріна Бойко (DH Volley, Азербайджан), Аліка Луценко (Мелець, Польща).

Склад виглядає бойовим та нітрохи не послабленим, а тому й очікувати від команди необхідно щонайменше виходу в плейоф. Все ж, опоненти дозволяють.

Олександра Міленко Volleyball World

Суперники збірної України на ЧЄ-2026

Головний фаворит групи – триразовий чемпіон збірна Сербії – команда, що починаючи з 2015 року неодмінно завершувала турнір з медаллю.

Прямо зараз сербки посідають 10 місце у світовому рейтингу збірних, однак серед європейців вище лише Італія (1 місце), Туреччина (3 сходинка), Польща (5 рядок), Нідерланди (8-мі) та, на жаль, Росія (9-та). А тому дуже важко уявити Сербію не на першому місці групи.

Україна ж може претендувати вже на другу сходинку, а головним опонентом має бути співгосподар – збірна Чехії. Стабільний учасник чемпіонатів Європи (пропустив лише 3 змагання), найвищим досягненням якого є "бронза" ще у минулому сторіччі (як і в України).

За рейтингом саме чешки є другими у групі B, поступаючись Сербії лише 4 місцями (14 сходинка). Але й випереджаючи українок на ті ж 4 місця.

Решта колективів перебувають значно нижче. Греція йде 29-ю, Болгарія опинилася на 31-му, а Австрія взагалі посідає 43 місце, будучи головним андердогом групи.

Розклад матчів збірної України

21 серпня. 18:00 Болгарія — Україна

22 серпня. 17:00 Україна — Греція

24 серпня. 17:00 Україна — Австрія

25 серпня. 20:00 Чехія — Україна

27 серпня. 17:00 Україна — Сербія

Тим не менш, не можна сказати, що Україні пощастило із суперниками. Наприклад Болгарія, з якими нам доведеться грати в перший же день, перемагає "синьо-жовтих" 7 матчів поспіль, востаннє – у червні 2026-го.

Три останні гри з грекинями завершувалися, хоч і перемогами України, але лише на тай-брейку. І це були товариські матчі. На офіційному рівні команди грали у 2018-му на ЧЄ, де двічі виграла Греція (по 0:3).

З Чехією "синьо-жовті" ніяк не можуть визначити сильнішого, чередуючи перемоги в особистих протистояннях, Сербія нас стабільно декласує 0:3, і лише Австрію дійсно можна назвати зручним суперником.

У разі виходу в плейоф Україна зустрінеться з кимось із квартету D, де боротимуться Італія, Франція, Хорватія, Словаччина, Швеція та Чорногорія. Головне не фінішувати четвертими, бо потрапити у плейоф на Італію – найгірший варіант.

Фаворити чемпіонату Європи 2026

На жаль, про Україну ми говорили до цього блоку не просто так. Річ у тім, що навіть потрапляння у вісімку найкращих виглядає як неймовірно складна місія (востаннє таке було ще у 2001-му). Про медалі, а тим паче перемогу, годі й говорити.

На таке можуть розраховувати хіба кілька колективів. За всю історію змагання, яка тягнеться ще з 1949 року, лише 10 збірних вигравали чемпіонат Європи. Серед них вже зниклі СРСР, НДР, Чехословаччина і Росія, яка поточне Євро пропустить, попри повернення до змагань.

А ще серед переможців була Болгарія, яка зараз дуже далеко від історичного досягнення. Тому й суто математично залишається лише 5 збірних: Італія, Сербія, Туреччина, Польща і Нідерланди. І, насправді, саме ці країни є претендентами.

Головним фаворитом безсумнівно є туркені – чинні чемпіонки Європи, переможниці цьогорічної Ліги націй.

Дещо поруч за статусом збірні Італії (бронзові медалістки ЛН-2026) та Сербії. Польки з нідерландками дещо поступаються, але не настільки, щоб випасти з цього списку.

Де дивитися чемпіонат Європи 2026

В Україні офіційним транслятором жіночого чемпіонату Європи з волейболу 2026 року та поєдинків збірної України є Суспільне.

Матчі турніру можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також на Ютуб-каналі Суспільне Спорт/Суспільне Волейбол.

Прогноз

На думку автора, збірна України повинна виходити з групи з 2 місця, завдяки чому отримає легшого суперника у плейоф та зуміє вперше за 25 років потрапити у топ-8 команд чемпіонату Європи.

Але далі чвертьфіналу команда Якуба Глущака не зможе пробитися.