Костюк – Андрєєва в 1/8 фіналу в Цинциннаті: принципове протистояння українки та росіянки

На останньому великому підготовчому турнірі до US Open – серії WTA 1000 у Цинциннаті – настав час матчів 1/8 фіналу. До цієї стадії змагань вдруге в кар'єрі пройшла українка Марта Костюк.

Суперниця нашій тенісистці дісталася дуже принципова. Так звана "нейтральність" Мірри Андрєєвої сама по собі слугувала б серйозним подразником. Окрім цього, опонентки вже вчетверте зійдуться на корті протягом поточного сезону, і кожна має в активі важливі перемоги.

У кого більше шансів перемогти зараз, спробуємо розібратися.

Марта Костюк, 11 ракетка світу, 24 роки

Марта проводить дуже якісний тенісний рік, протягом якого встигла здобути два титули WTA – вдвічі більше, ніж за всю кар'єру до цього.

Костюк розпочала сезон у Брісбені, де тричі поспіль перемогла представниць топ-10 і дійшла до фіналу. На Australian Open її спіткала травма ноги, яка вивела тенісистку з ладу на півтора місяці.

Остаточно набрати форму вдалося до початку ґрунтового сезону. У квітні-травні Марта здобула 17 перемог поспіль, завоювавши титул на турнірі WTA 250 в Руані та на "тисячнику" в Мадриді. Успіх у столиці Іспанії дозволив Костюк стати другою представницею України після Еліни Світоліної, хто тріумфував на змаганнях WTA 1000.

У фіналі Марта обіграла якраз Андрєєву, однак "нейтралка" взяла реванш у півфіналі Ролан Гаррос, обірвавши серію перемог нашої тенісистки. Про ці матчі ми поговоримо нижче.

Перед Вімблдоном Костюк знову зазнала пошкодження, яке не завадило їй вперше в кар'єрі яскраво виступити на траві. Українка дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній тріумфаторці турніру, чешці Носковій.

Марта Костюк на Вімблдоні Getty Images

Успішні результати призвели до того, що Марта стоїть на порозі входження до топ-10 світового рейтингу й претендує на дебютне потрапляння на Підсумковий турнір у листопаді, знаходячись лише на сходинку нижче від вісімки тенісисток, які туди кваліфікуються за регламентом Чемпіонської гонки.

Втім, другу половину сезону Костюк завжди проводила слабше за першу. Чи зміниться ситуація у її найкращому році в кар'єрі?

Північноамериканську серію хардових турнірів українка розпочала на "тисячнику" в Торонто. В її активі розгром зовсім непростої американки Кіз та поразка в трьох сетах від Іги Швьонтек в 1/8 фіналу.

Полька після програної першої партії стала подавати і грати загалом більш гостро, а змінити, у свою чергу, свій теніс Костюк не змогла.

У Цинциннаті Марта провела два матчі проти американських екс-чемпіонок турнірів Grand Slam. І Софія Кенін, і Слоан Стівенс зараз перебувають поза межами топ-100 світового рейтингу, однак обидві дали серйозний бій українці.

Невисокий відсоток першої подачі (трохи вище за 50%) та занадто пасивна гра з великою кількістю коротких ударів на хавкорт давали можливість суперницям для атакувальної гри, чим ті залюбки користалися. Все ж, вищий клас та більша різноманітність тенісу Марти дозволили їй святкувати перемоги.

Наступна опонентка є набагато небезпечнішою.

Зазначимо, що одразу після завершення матчу проти Андрєєвої Костюк за розкладом має провести поєдинок другого кола парного розряду. Разом із американкою Пейтон Стернс українка гратиме проти третього сіяного дуету Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович Франція). Чи вийде Марта на цю зустріч, залежатиме від її фізичного стану після одиночного матчу.

Мірра Андрєєва, 19 років, 6 ракетка світу

Андрєєва увірвалася до світової еліти ще 17-річною, коли минулого сезону виграла два поспіль турніри серії WTA 1000: у Дубаї та Індіан-Веллсі. З того часу "нейтралка" не залишає межі топ-10 рейтингу.

Поточного сезону в активі Мірри 3 титули. У січні вона стала переможницею змагання WTA 500 в Аделаїді, а у квітні виграла турнір аналогічної категорії в Лінці.

Найбільший же успіх до неї прийшов на Ролан Гаррос. Андрєєвій серйозно пощастило з сіткою, адже їй не довелося грати проти жодної представниці топ-10. Найнебезпечнішою її суперницею "на папері" була саме Костюк у півфіналі, однак Марта не впоралася з емоціями й конкуренції скласти не змогла. Тож Мірра стала чемпіонкою найбільшого турніру в кар'єрі.

Мірра Андрєєва Getty Images

Далі "нейтралка" успіхів не мала. Трав'яний сезон для неї завершився дуже швидко, адже це специфічне покриття, для успіхів на якому потрібен певний досвід виступів.

А у Торонто на початку серпня вже на харді Андрєєва без шансів поступилася у третьому колі канадійці Фернандес.

У Цинциннаті в другому раунді, з якого стартують на "тисячниках" усі сіяні тенісистки, жереб звів росіянку з українкою Олександрою Олійниковою. Хард не є улюбленим покриттям киянки, тож боротьбу суперниці вона нав'язати не змогла, взявши лише один гейм.

Далі Андрєєва впоралася у двох партіях з індонезійкою Тджен і вийшла на Костюк.

Мірра будує свою гру від потужної першої подачі, яку вона здатна виконувати з відсотком влучань, вищим за 60%. За перші два поєдинки в Цинциннаті її суперниці не зробили жодного брейку, а це серйозний показник для жіночого тенісу.

В розіграшах Андрєєва, на відміну від переважної більшості представниць російської школи тенісу, не намагається виграти очко за мінімальну кількість ударів. Вона вміє тримати м'яч у грі та готувати атаку з улюбленого бекхенду. Удар зліва, особливо по лінії, є її "коронкою" й за його якістю "нейтралка" є однією з найкращих у Турі.

Зате форхенд у Андрєєвої проблемний, і цим можна користатися, як зробила Еліна Світоліна в 1/8 фіналу Australian Open-2026, по повній завантаживши праву руку суперниці й завдяки цьому отримавши купу подарунків від неї та загальну перемогу.

Очні зустрічі

Суперниці протягом поточного сезону тричі грали між собою. Дві перемоги в активі українки, але найважливіший матч залишився за Андрєєвою.

На харді в січні у чвертьфіналі Брісбена Марта мала невелику перевагу над суперницею й перемогла у двох партіях. Це був лише початок шляху Костюк до успіхів 2026-го, тому її звитяга виглядала певною несподіванкою.

В фіналі у Мадриді Марта дуже якісно провела першу партію, а на початку другої яскравий сплеск видала Андрєєва. Українці довелося докласти максимум зусиль, щоб відіграти два сет-пойнти за рахунку 4:5 і зрештою схилити шальки терезів на свій бік.

У півфіналі Ролан Гаррос, на жаль, боротьби не вийшло, хоч Костюк вважалася невеликою фавориткою протистояння. Наша тенісистка емоційно перегоріла і не зуміла досягти найбільшого успіху в історії українського тенісу.

Прогноз букмекерів

Тепер фавориткою з невеликою перевагою букмекерські контори ставлять Андрєєву. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.76. На успіх Марти пропонується цифра 2.12.

Обидві тенісистки мають великий талант, однак Андрєєва, попри юний вік, уже має серйозні успіхи на харді, тож зрозуміло, чому до матчу їй дають більше шансів на перемогу.

За попередніми матчами в Цинциннаті можна сказати, що обидві тенісистки не перебувають в оптимальній формі. Трохи краще виглядала Андрєєва, але це навряд матиме велике значення. На принциповий поєдинок обидві спробують зібратися і продемонструвати найкращий теніс. У кого це вийде краще, спрогнозувати важко.

Марта Костюк Getty Images

Дуже важливим для Марти буде покращити власну подачу і не дозволяти суперниці вирватися вперед із брейком. Адже проти Андрєєвої з її стабільною небезпечною подачею великої кількості зворотних брейків на харді зробити не вийде. Лінда Носкова обіграла Костюк у півфіналі Вімблдона найперше завдяки якіснішому введенню м'яча в гру.

В розіграшах же Марта більш різноманітна за Андрєєву і тому здатна її перегравати. Українці варто постійно пам'ятати, що форхенд "нейтралки" є значно слабшим за її бекхенд і використовувати це під час комбінацій.

Де дивитися матч Костюк – Андрєєва

Поєдинок 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті відбудеться 19 серпня орієнтовно о 20:00 за київським часом на корті Champion`s Court тенісного комплексу Lindner Family Tennis Center другим запуском після парного поєдинку Кемпен/Панова – Даніліна/Крунич.

В Україні дивитися онлайн матчі турніру можна на каналі Setanta Sports Premium та ОТТ-платформі Setanta Sports.