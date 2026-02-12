"Українські герої з нами". Як олімпійська команда підтримує Гераскевича в його протистоянні з МОК

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк підтримав Владислава Гераскевича в конфлікті з МОК через "шолом пам'яті".

Він виступив у медальному змаганні з супергіганту на Олімпіаді-2026. На дебютних для себе Іграх 20-річний спортсмен став 36-м. Після спуску Шеп'юк продемонстрував на камеру свою рукавичку з написом: "Українські герої з нами" (Ukr Heroes with us).

Чемпіон розпитав старшого тренера команди України з гірськолижного спорту Тимофія Єршова, хто був автором цієї ідеї та які ще варіанти слоганів розглядалися.

"Заборона МОК виступати Владиславу Гераскевичу в його шоломі нас дуже обурює, бо ми знаємо, що багато наших спортсменів уже не з'являться на Олімпійських іграх, адже їх вбила Росія. Я сказав Дмитру, що ми маємо можливість привернути до цього питання увагу, щоб дозволили нашому скелетоністу стартувати в шоломі, який він підготував до виступу.

Там немає жодних написів, це фотографії наших загиблих спортсменів, убитих Росією. У фігурному катанні американський олімпієць також показав фотографію своїх загиблих батьків. Тому є великі питання до МОК, чому не можна цього робити?".

Тимофій зазначає, що було декілька варіантів слоганів і вже Дмитро обрав той, який йому сподобався найбільше.

"Я скинув Дмитру декілька варіантів і надав йому право вибору, – зізнається Єршов. – Серед варіантів були "Wake up, world", тобто, "Просинайся, світе", "Heroes don't die" – "Герої не вмирають", "Ukrainian heroes with us" – "Українські герої з нами". Потрібно було вибрати такий, щоб помістився на рукавицю. Діма обрав останній.

Також я дав йому фломастер та інші матеріали, щоб він зробив наклейку собі на руку. Сам я вже мусив виїжджати на позицію й бути на трасі, звідти давати настанови Дмитрові, щоб він проїхав складну трасу супергиганта. Тож Діма вже сам все приготував. Найперше завдання у нас було – гарно виступити, однак паралельно він ще й підтримав Владислава Гераскевича, за що я Дмитру щиро дякую.".

Нагадаємо:

9 лютого що МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан, Володимир Кличко та Гарі Каспаров. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

На тренуваннях найкращим часом українського скелетоніста став показник 56,40, що є четвертим найкращим результатом з-поміж 25 атлетів. Сьогодні, 12 лютого, Герсаскевич має стартувати на Олімпіаді-2026 під 11 стартовим номером, хоч і заявив, що може бути дискваліфікованим.