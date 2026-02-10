Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Не лише Гераскевич: МОК заборонив ще один шолом на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 22:35
Катерина Коцар

Українська фристайлістка Катерина Коцар заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив їй виступати на Олімпійських іграх у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians" (Будьте хоробрими, як українці).

Її слова передає Суспільне Спорт.

"У мене є фірмовий шолом, в якому я виступаю — "Be brave like Ukrainians". І десь за тиждень перед Олімпійськими іграми мені прийшов лист на пошту, що Міжнародний олімпійський комітет вважає цей шолом пропагандою, через що у ньому я не можу виступати на Іграх. Я через недостаток якогось досвіду, знань і, напевно, впевненості, просто змінила шолом, і тепер там просто маленький прапор України", – сказала вона.

Спортсменка наголосила, що заборона використовувати шолом – це саме дії МОКу, а не Міжнародної федерації лижного спорту.

"Просто відмовилася від нього на участі в Олімпійських іграх, але у жодному разі не відмовлятимуся у подальшому. Це точно не заборона від Міжнародної федерації лижного спорту, бо я у цьому шоломі виступаю з 2022 року і він у мене незмінно з цим написом. Намагаюся нести його по всьому світу", – розповіла Коцар.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

Сам спортсмен заявив, що планує виступати у шоломі у перший змагальний день.

