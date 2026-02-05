Українська правда
Лідер збірної України з шорт-треку Гандей – про цілі на Олімпіаду: Хочеться потрапити в топ-15

Станіслав Матусевич, Максим Розенко — 5 лютого 2026, 17:43
Лідер збірної України з шорт-треку Гандей – про цілі на Олімпіаду: Хочеться потрапити в топ-15
Олег Гандей
Фото Максима Розенка

Лідер збірної України з шорт-треку Олег Гандей у ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Чемпіона перед стартом Олімпійських ігор-2026 розповів про перші враження від організації змагань та очікування від майбутнього виступу.

Є сталий вираз "стрибнути вище голови". Що для тебе буде вважатися стрибком вище голови?

– Важко сказати, бо це шорт-трек, тут можна багато чого очікувати від спортсменів. Звичайно, хотілося б здобути найвищу нагороду.

А як тобі умови на Олімпіаді?

– Я уже був на Олімпійських іграх, нічого особливо нового немає. Все те саме.

Зараз уже немає тремтіння в колінах?

– На першій Олімпіаді в Пекіні було багато емоцій та кращі умови проживання, мені здається. Саме олімпійське селище було кращим. Тут теж непогано, але в Китаї більше сподобалося.

Скільки загалом українців у шорт-треку приїхало до Італії?

– Двоє спортсменів та один тренер.

Яким результатом будеш задоволений?

– Я перед собою не ставив якихось рамок. Непоганим результатом було б увійти в топ-15 на 500 метрах та в топ-18 на 1500 метрах. Звісно, є й вищі цілі, але на сьогоднішній день – ось так.

Багато спортсменів тут обмінюються значками. Ти займаєшся чимось подібним?

- Я обмінююсь знаннями зі спортсменами з різних видів спорту й різних національностей.

А зі спортсменами з яких країн спілкуєшся найбільше?

– Найбільше – з атлетами з Казахстану, Польщі, Туреччини. Сьогодні бачив спортсмена з Кореї, він є багаторазовим олімпійським чемпіоном. Було дуже цікаво з ним поспілкуватися.

Твоя колега по збірній Аннамарі Данча приїхала вже на п'яту Олімпіаду. У шорт-треку є подібні випадки?

– Так, є представниця Польщі. В неї це вже четверті Олімпійські ігри. Так само в представника Казахстану.

На церемонії відкриття ви будете присутні?

– Так, будемо усі вп'ятьох.

Нагадаємо, що змагання з шорт-треку на Олімпіаді-2026 розпочнуться вже 10 лютого. Олімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо триватимуть з 6 по 22 лютого. Україна буде представлена в 11 видах спорту 46 спортсменами.

