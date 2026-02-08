Мілан-Кортіна-2026. День 3. Текстова трансляція
У неділю, 8 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні й перші медалі Олімпійських ігор в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію другого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.
10:06. 🏂 Аннамарі Данча через помилку на старті заїзду у кваліфікації паралельного гігантського слалому дуже багато втратила часу. Українка показала час 49,39 і тепер чекає на результати суперниць. Наразі в неї найгірший час серед усіх.
Нагадаємо, напередодні CAS заборонив британським скелетоністам "аеродинамічні" шоломи на Олімпійських іграх 2026.