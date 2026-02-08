Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це не край можливостей: Мандзій прокоментував рекордний для України виступ в одномісних санах на ОІ-2026

Микола Дендак — 8 лютого 2026, 21:14
Андрій Мандзій
FIL

37-річний санкар Андрій Мандзій прокоментував свій виступ у змаганнях в чоловічних одномісних санях на Олімпійських іграх 2026, де він показав найкращий результат в історії України.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Досвідчений спортсмен, для якого ця Олімпіада стала четвертою в кар'єрі, фінішував на дванадцятому місці. Проте він заявив, що це не край його можливостей.

"Навіть, чесно кажучи, не слідкував за рекордами. Приємно. Приємно, тому що попередні Олімпіади ризикував максимально і не виходило. Не виходило проїхати, хоча в тих заїздах, коли фінішував, був хороший час.

І навіть у 2018-му чи 2022 році міг бути схожий рекорд. На жаль, не вдавалося показати такий час. Зараз, в принципі, вдалося, але це не край можливостей. Я відчуваю, що ще дуже багато сил і можна покращити результат", – сказав Мандзій.

Інший український санкар Антон Дукач, для якого невдало склалася третя спроба завершив Олімпіаду на 3 місці.

Золото здобув представник Німеччини Макс Лангенхан, який перевершив срібного призера Йонаса Мюллера з Австрії на 0,596 секунди, встановивши в останньому заїзд рекорд траси.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри 2026 Чоловічі одиночні сани Андрій Мандзій

