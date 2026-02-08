ОІ-2026. День 3. Початок біатлону та медальні фінали українців

Після першого змагального дня логічно слідує другий день на Олімпійських іграх в Мілано-Кортіно. "Чемпіон" анонсує старти неділі, 8 лютого.

Виступи українців 8 лютого

У неділю українці візьмуть участь у чотирьох дисциплінах, в яких будуть розіграні комплекти медалей.

10:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (кваліфікація).

11:00. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки (відбірковий заїзд)

Легенда українського сноуборду Аннамарі Данча, для якої ця Олімпіада стане п'ятою в кар'єрі, проведе кваліфікаційні заїзди в паралельному гігантському слаломі. В цьому сезоні українка показала свій найкращий результат в кар'єрі на Кубку світу, ставши четвертою в Давосі.

За форматом змагань тут передбачені кваліфікація, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, півфінал та фінал. Фінал відбудеться в цей же день о 15:26. На першій стадії потрібно потрапити у топ-16 з 32-х спортсменок.

12:30. 🥇Гірські лижі. Швидкісний спуск. Жінки

Анастасія Шепіленко представить Україну у цьому виді змагань. Спортсменки провели два тренувальні заїзди з трьох (перший був скасований через погодні умови). Шепіленко взяла участь тільки в одному заїзді, другому, в якому посіла передостаннє 42 місце. Для Анастасія ця Олімпіада стане другою, на попередній українка фінішувала в топ-40. В цьому сезоні Шепіленко не дуже тішить своїми результатами, тому очікувати феєрії тут не варто.

13:30. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон (10 км+10 км)

В цьому виді змагань маємо двох представників. Тут теж важко віднести українців до фаворитів гонки, але тим не менш, маємо можливість спостерігати. У Лісогора 48-й стартовий номер, у Драгуна – 63-й. Всього на гонку заявлено 75 спортсменів.

15:05. 🥇Біатлон. Змішана естафета 4х6 км

Біатлон, зазвичай, найбільш перспективна дисципліна, де українські вболівальники бодай можуть очікувати хороші результати. В суботу оголосили стартові склади на змішану естафету, де стало ясно, що українська команда лишилася лідерки сезону Христини Дмитренко, яку тренери через хворобу вирішили поберегти для індивідуальних стартів.

Склад нашої команди виглядає наступним чином: Підручний, Мандзин, Городна, Олександра Меркушина. Раніше, в подібних естафетах були хвилювання за чоловічу частину команди, то зараз – навпаки.

Звісно, фаворитами тут будуть італійці, норвежці та французи, а потрапляння збірної України в топ-10 вже вважатиметься хорошим результатом.

15:46. Санний спорт. Двійки. Тренування

Олена Стецьків та Олександра Мох проведуть перші два офіційні тренувальні заїзди на санно-бобслейній трасі в Кортіні. Українки отримали перший стартовий номер.

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 3)

19:31. 🥇Санний спорт. Чоловіки. Одиночки (спроба 4) У чоловіків відбудуться фінальні заїзди, які визначать переможців. Україну тут представлять Антон Дукач та Андрій Мандзій.

Змагаються складаються з чотирьох спроб, за підсумками яких будуть визначені переможці. В першій спробі Дукач був 13-м, Мандзій – 16-й. В другій спробі результати наших спортсменів 12 і 14, відповідно. З 12 і 14-м стартовими номерами українці продовжать боротьбу в третьому заїзді.

Фаворитом змагань є Макс Лангенхан, який був найкращим в обох спробах.

Де дивитися?

Офіційним мовником ОІ є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

