Золото і рекорд Лоллобріджиди, Коцар трохи не вистачило до фіналу: підсумки Олімпіади за 7 лютого

7 лютого, в перший день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо було розіграно 5 комплектів нагород. Українці, на жаль, залишилися без медалей.

Першим олімпійським чемпіоном-2026 став швейцарець Франьо фон Алльмен, який виграв чоловічі змагання зі швидкісного спуску на гірськолижній трасі "Стельвіо". На 0,20 секунди відстав від переможця італієць Джованні Францоні. На третій сходинці п'єдесталу пошани опинився ще один господар траси, Домінік Паріс.

Франьо фон Алльмен Getty images

Головна зірка сучасних гірських лиж, представник Швейцарії Марко Одерматт, став лише четвертим.

Єдиний українець, 20-річний Дмитро Шеп'юк, посів 34 позицію, фінішувавши передостаннім з усіх спортсменів, які зуміли закінчити заїзд.

Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск

Франьо фон Алльмен (Швейцарія) – 1:51.61 Джованні Францоні (Італія) – +0,20 Домінік Паріс (Італія) – +0,50

У жіночому скіатлоні на 20 км дублем відзначилися шведки. Золоту медаль здобула Фріда Карлссон, а срібну – Ебба Андерссон. "Бронза" на рахунку норвежки Хейді Венг.

Фріда Карлссон Getty images

Усі чотири українські лижниці – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль – до фінішу не дісталися, адже були зняті як колові ще до позначки 12 км.

Лижні гонки. Жінки, скіатлон 20 км

Фріда Карлссон (Швеція) – 53:45.2 Ебба Андерссон (Швеція) – +51.0 Хейді Венг (Норвегія) – +1:26.7

У забігу на 3000 м серед жінок у ковзанярському спорті першим олімпійським рекордом на Іграх у день свого 35-річчя відзначилася італійка Франческа Лоллобріджида, дальня родичка знаменитої акторки Джини Лоллобріджиди. Варто відзначити, що на Олімпіаді в Пекіні на рахунку Франчески вже були "срібло" та "бронза".

Другу позицію посіла норвежка Райне Віклунд, а третю – канадійка Валері Мальте.

Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 м

Франческа Лоллобріджида (Італія) – 3:54.28 (ОР) Райне Віклунд (Норвегія) – +2.26 Валері Мальте (Канада) – +2.65

У чоловічому сноуборді в дисципліні біг-ейр на перших двох сходинках п'єдесталу пошани опинилися японці. Олімпійським чемпіоном став Кіра Кімура, а срібна нагорода дісталася Рюомі Кіматі. Третім став китаєць Су Імін.

Сноуборд. Чоловіки, біг-ейр

Кіра Кімура (Японія) – 179,40 Рюома Кімата (Японія) – 171,50 Су Імін (Китай) – 168,50

У жіночих стрибках з трампліна на нормальному трампліні HS 109 несподівану перемогу здобула норвежка Анна Одін Стрьом. Лише на 1,1 бала вона випередила головну фаворитку та лідерку Кубку світу словенку Ніку Превц. Бронзову медаль завоювала японка Нозомі Маруяма.

Анна Одін Стрьом Getty images

Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін HS 109

Анна Одін Стрьом (Норвегія) – 267,3 Ніка Превц (Словенія) – 266,2 Нозомі Маруяма (Японія) – 261,8

Що до інших виступів українців, фрістайлістка Катерина Коцар, попри набрану рекордну в сезоні суму балів (50.78) не зуміла пробитися до числа 12 фіналісток у слоупстайлі. посівши 14 місце у кваліфікації. Боротьба за медалі в цій дисципліні відбудеться 9 лютого.

Катерина Коцар Ski federation of Ukraine

Втім, переможниця кваліфікації в слоупстайлі швейцарка Матільда Гремо похвалила Катерину, відзначивши якісний виступ українки.

8 лютого Коцар спробує вийти до фіналу у своїй коронній дисципліні, біг-ейрі.

Українські санкарі, які виступають на одиночних санях, Антон Дукач та Андрій Мандзій, після двох заїздів посідають, відповідно, 12 та 14 місця, з відставанням у більш ніж півтори секунди від лідера, німця Макса Лангенхана.

Володарі медалей у санкарів-одиночників визначаться 8 лютого за сумою чотирьох заїздів.

Загалом у неділю, 8 лютого, на Олімпіаді буде розіграно 8 комплектів нагород.