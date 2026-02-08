Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

CAS заборонив британським скелетоністам "аеродинамічні" шоломи на Олімпійських іграх-2026

Микола Літвінов — 8 лютого 2026, 00:57
CAS заборонив британським скелетоністам аеродинамічні шоломи на Олімпійських іграх-2026
BBSA
www.thebbsa.co.uk

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Британської асоціації бобслею та скелетону (BBSA), остаточно заборонивши її атлетам використовувати спеціально розроблені шоломи на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Конфлікт виник після того, як Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заблокувала використання нового екіпірування, заявивши, що воно порушує правила змагань. Федерація стверджувала, що шоломи мають спойлери та виступаючі краї, які штучно покращують аеродинаміку.

Британська сторона намагалася довести в суді, що шолом відповідає регламенту, оскільки він виготовлений як цільна конструкція без жодних прикріплених елементів і не має заборонених модифікацій.

Після вивчення доказів та думок експертів CAS став на бік міжнародної федерації.

"Після заслуховування висновків експертів та розгляду доказів, комісія (CAS) зазначила, що шолом відхиляється від стандартної форми та має нову конструкцію, спеціально розроблену для поліпшення аеродинамічних характеристик, при цьому його задня частина значно виступає".

Суд постановив, що BBSA не змогла довести відповідність шолома чинним правилам IBSF, тому апеляцію було відхилено.

Нагадаємо, що перші змагання зі скелетону на Олімпіаді почнуться вже 12 лютого. Детальніше з розкладом ви можете ознайомитися тут.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні) Олімпійські ігри 2026 Скелетон

CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні)

Боротьба за OI-2026: італійська біатлоністка подала апеляцію до CAS з приводу допінга
"Кумівство" на Олімпіаді: італійська керлінгістка пішла до суду через заміну на доньку відомого директора
Чемпіонка світу зі скелетону подала апеляцію до CAS в останній надії на участь в Олімпійських іграх
Нічого не зміниться: IBU – про позов Союзу біатлоністів Росії до CAS
CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до міжнародних змагань

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік