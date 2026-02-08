CAS заборонив британським скелетоністам "аеродинамічні" шоломи на Олімпійських іграх-2026

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Британської асоціації бобслею та скелетону (BBSA), остаточно заборонивши її атлетам використовувати спеціально розроблені шоломи на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Reuters.

Конфлікт виник після того, як Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заблокувала використання нового екіпірування, заявивши, що воно порушує правила змагань. Федерація стверджувала, що шоломи мають спойлери та виступаючі краї, які штучно покращують аеродинаміку.

Британська сторона намагалася довести в суді, що шолом відповідає регламенту, оскільки він виготовлений як цільна конструкція без жодних прикріплених елементів і не має заборонених модифікацій.

Після вивчення доказів та думок експертів CAS став на бік міжнародної федерації.

"Після заслуховування висновків експертів та розгляду доказів, комісія (CAS) зазначила, що шолом відхиляється від стандартної форми та має нову конструкцію, спеціально розроблену для поліпшення аеродинамічних характеристик, при цьому його задня частина значно виступає".

Суд постановив, що BBSA не змогла довести відповідність шолома чинним правилам IBSF, тому апеляцію було відхилено.

